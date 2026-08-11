El Udinese, en el camino del Deportivo por Juan Jesus

El Deportivo busca un central zurdo experimentado que se convierta en el octavo fichaje y redondee la apuesta para una retaguardia que ya ha sido apuntalada con la llegada de Bright Ede a Riazor. El club coruñés se está dando un tiempo, aunque el inicio de LaLiga está a la vuelta de la esquina. Uno de los futbolistas que tiene en cartera, reconocido por el propio Fernando Soriano, es Juan Jesus, experimentado central brasileño que ha desarrollado su carrera al más alto nivel en Italia, en Inter, Roma o Napoli. Con el equipo del sur de Italia acabó contrato y, aunque Jesus está abierto a continuar, la planificación de su exequipo va por otro camino. El Dépor lo pretende, pero el jugador está muy unido a Italia y está escuchando a equipos del Calcio. El último que ha pensado en hacerse con sus servicios es el Udinese. De hecho, según la prensa italiana, el equipo blanquinegro le ha puesto encima de la mesa una vinculación por una campaña.

Jesus debe responder a esta propuesta, que no es la primera que le llega de su país de adopción, ya que el Venezia es otro conjunto que ha buscado incorporarlo a sus filas. El futbolista, de 35 años y acostumbrado a jugar competiciones y a jugar por títulos, apura sus opciones de conseguir un equipo de ese rango en una liga del máximo nivel. En las dos últimas semanas decidirá.

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El plan del Deportivo

Tras sumar un portero, un central un lateral, dos pivotes, un extremo y un delantero, al equipo coruñés le queda ya poco trabajo en la búsqueda de fichajes, aunque sí es cierto que debe dar salida a una serie de futbolistas. Ahora mismo cuenta con 27 futbolistas en nómina y solo puede inscribir a 25, aunque puede arreglar la papeleta de manera momentánea, dándole dorsal del filial a jugadores jóvenes, como Bil Nsongo, Teun Gijselhart o Bright Ede. Charlie Patiño, Eric Puerto y José Ángel, además de Dani Barcia y Arnau Comas, están en la rampa de salida para abandonar la entidad antes de que acabe el mes. Las prioridades son ese central zurdo y un extremo diestro, más de fondo la llegada de un delantero, como recambio a Zakaria Eddahchouri, si el mercado ofrece una opción interesante de cara al proyecto de Primera.