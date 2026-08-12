El Dépor Abanca se presenta a Riazor con una decena de caras nuevas

El Deportivo Abanca defiende el Trofeo Teresa Herrera este jueves a las 17.00 (Youtube del Dépor). El FC Porto servirá de carta de presentación para el nuevo proyecto blanquiazul, con Alberto Rodríguez a la cabeza. Es pronto. Más de lo deseado para mostrarse en casa. La Liga F no arrancará hasta el 29 de agosto, con el Sevilla esperando dentro de medio mes. El equipo luso pondrá a prueba a una escuadra reconstruida prácticamente de cero, con una decena de fichajes y, por tercer verano consecutivo, Inês Pereira aterrizando. Esta vez para quedarse. Es la última incorporación en una plantilla que da paso a los nuevos nombres. A Millene, Espe Pizarro u Olaya, se suman nombres como Lucía Pardo, Daniela Caracas, Tarazona o la jovencísima Ainoa Gómez. Esta última será baja ya que, al igual que Marisa, está concentrada con la selección sub 20 para preparar el Mundial de Polonia.

El balance de la pretemporada

Un empate ante el Athletic y una goleada contra el Sporting (9-0) en el Emma Cuervo son, de momento, los números de un Dépor Abanca que empieza a entrar en calor este verano. "Es importante trabajar en nuestra personalidad, tener el balón, que es algo característico nuestro, es lo que queremos esta temporada", expresó Millene Cabral, capitana y rostro más reconocible de la plantilla tras vencer a su exequipo el pasado fin de semana. La brasileña, una de las pocas que continúa en el club, dio pistas sobre lo que quiere Alberto.

En el calendario del Porto, campeón de la segunda categoría nacional el pasado curso, figura, de momento, solo otro amistoso, ante el RC Celta, el 30 de agosto. Es, a priori, un rival inferior para un Deportivo asentado en la máxima categoría del fútbol español y que buscará dejar una buena imagen ante su gente, aprovechando también la diferencia de momentos físicos: la competición lusa arranca más tarde.

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El Dépor Abanca, además, tiene programado otro amistoso esta semana. El sábado jugará su cuarto encuentro veraniego ante el Madrid CFF, por lo que se espera un reparto equitativo de minutos entre ambos encuentros.