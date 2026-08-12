El eclipse también se verá en algunas zonas del estadio de Riazor: las precauciones que pide el Deportivo a sus aficionados durante el Teresa Herrera

El eclipse solar total que se vivirá durante la previa e incluso al inicio del Teresa Herrera 2026 hará aún más especial este Deportivo-Real Madrid. El estadio, aunque tiene una forma un tanto encajonado al ser un recinto urbano, también servirá, en cierta medida, de punto de avistamiento de este fenómeno que tiene connmocionada a la ciudad. En ese sentido, el Deportivo reconoce que el eclipse "podrá observarse desde diferentes zonas, concretamente en Pabellón Superior, Pabellón Inferior —en las primeras filas del córner de la izquierda— y Preferencia". Ante esta situación, remarca varias recomendaciones que van en la línea de las que han hecho llegar las autoridades al grueso de la población coruñesa en los últimos días.

"Los expertos recuerdan que es imprescindible utilizar gafas homologadas para la observación solar durante todo el fenómeno, previsto aproximadamente entre las 19:30 y las 21:30 horas", apunta el club coruñés y prosigue: "La única excepción será durante la fase de eclipse total, que tendrá lugar exactamente entre las 20:28:13 y las 20:28:56 horas, cuando no será necesario utilizar gafas".

Queda por saber si estas precauciones serán extensibles a unos jugadores que, sobre todo, en el momento del calentamiento saltarán al campo en esa franja horaria en habrá aún eclipse.

El tráfico y las calles cortadas en torno al estadio

El Deportivo no se olvida de que "el Concello de A Coruña tiene previsto cortes al tráfico rodado desde las 19:00 horas en el paseo marítimo, Manuel Murguía y la avenida de La Habana".

Las gafas, imprescindibles

Algo que no puede faltar hoy son las gafas para poder mirar al cielo. Hay que tener en cuenta que estas tienen que estar homologadas para la observación solar directa, contar con la certificación ISO 12312-2 y encontrase en perfecto estado. Es importante comprobar que los filtros no presenten arañazos, grietas, agujeros o cualquier otro tipo de deterioro antes de utilizarlas. Mirar directamente al Sol, incluso cuando esté parcialmente oculto o haya nubes, puede provocar una retinopatía solar, una lesión fotoquímica de la retina que puede causar pérdida de agudeza visual, manchas negras en el centro del campo de visión y una elevada sensibilidad a la luz. En algunos casos, las secuelas pueden ser permanentes.

En sus recomendaciones, la Xunta recuerda que las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente, por oscuras que sean. Tampoco deben utilizarse radiografías, cristales ahumados, filtros caseros ni otros materiales improvisados. No se debe mirar el eclipse directamente a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos instalados correctamente.

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Durante esta jornada habrá que extremar la precaución con los más pequeños, para que entiendan la importancia de no mirar al Sol sin protección. Por redes sociales circulan vídeos de cómo hacer una careta con las gafas, para que sea más fácil tenerlas puestas. También se pueden usar cajas estenopeica, lo que permite ver el eclipse de forma indirecta y segura.