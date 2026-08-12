Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Llegó el día: A Coruña se vuelca con el eclipse¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio?El eclipse en directoTrofeo Teresa HerreraFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Deportivo

Hidalgo muestra la primera mano ante Mourinho

El Dépor, escaso en los metros finales, ensayó de cara a la visita del Elche del lunes

Mella

Mella / CASTELEIRO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xane Silveira

Xane Silveira

A Coruña

La lesión de Noé Carrillo cortó demasiado pronto a un Deportivo que dio pistas de cara al debut ante el Elche. Defensa de cuatro, y no de cinco, aunque saben los once sobre el campo que eso es circunstancial y cualquiera puede acabar permutando su punto de partida. Bil y Aubameyang arriba. Era indiscutible. Pero más dudas quedaban en una zaga en la que Bright Ede y Lucas Noubi dirigieron las primeras posesiones, con Ximo aprovechando la espalda de Vinicius y Angeliño cerca. La altura del lateral de Coristanco fue novedosa, e incluso verlo por momentos como tercer central, tras la entrada de Villares, que reordenó el tablero con Luismi haciendo de 3.

Es ensayo y error, pero Hidalgo vuelve a dar pistas del equipo que quiere. El de siempre. El suyo: el que compite. Si bien es cierto que apenas pudo estirarse y animarse. Solo las recepciones de Bil Nsongo permitían al Dépor crecer en vertical. También algún ataque más pausado que terminaba por volcarse en el costado diestro, con Ximo aprovechando el costado y Noé uniéndose al medio.

Al Dépor le faltaron alturas por delante del balón

Sin Carrillo, Ximo perdió un pase por delante y el Dépor dejó se quedó sin un apoyo más en una altura superior. También con la ausencia de Luismi, que retrasó su posición. El gaditano aspira a ser el tercer centrocampista junto a Amatucci y Mario. Lo necesita el Dépor, que es sólido, que construye desde atrás con atrevimiento. Pero, a veces, echa en falta reordenar mejor sus alturas. Demasiados hombres en la base. Quizá por eso Amatucci se quedó en el banquillo tras el descanso. O tal vez solo fue gestión de cargas. Los cuatro mediocentros solo convivieron un rato e Hidalgo dio entrada a Mella y Quagliata en los carrileros. Ahora sí, con defensa de tres.

David Mella ha sido un soplo de aire necesario. Son pequeñas dosis. Vasitos. Pero el de Espasande le da verticalidad y nervio a un costado que necesita un hombre que vaya más en línea recta y menos hacia dentro. Que corra la banda y acerque a su equipo al área. Altimira, el otro perfil que puede hacerlo, no llegará a tiempo.

Kevin aprovecha cada segundo

Hidalgo rotó. Gestionó los minutos. Entró Loureiro para sellar otros 45 más en su cuenta. Ede, de momento, se apunta al inicio de Liga como central titular, por delante de Barcia, quien entró en el último carrusel de cambios.

Noticias relacionadas

Si Hidalgo quería un hombre diferente para el ataque, Kevin le ha puesto nombre y apellidos. El burgalés es diferente a todos. Su amenaza llega al espacio, a la carrera. Tiró tres seguidos nada más entrar e hizo recular a la defensa visitante. Esta vez no obtuvo el gol, pero rascó una amarilla para Dumfries. La araña aprovecha cada segundo que su técnico le concede. Es un soldado más para la causa. Se ha ganado el sitio a pulso en la rotación. Su hambre es innegociable, pero es esa voracidad para atacar la profundidad la que le hace especial. El tiempo dirá si sirve de as en la manga.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Incertidumbre sobre el estado del cielo en A Coruña por el eclipse: la Aemet pronostica sol, pero MeteoGalicia duda
  2. Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua
  3. Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación
  4. ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
  5. Javier Saavedra, director de Los Satélites: 'Las fiestas de María Pita deberían dedicarle un día a las verbenas
  6. La Batalla Naval volverá a iluminar la noche de A Coruña con 20 minutos de fuegos artificiales: fecha, horario, lugares y cortes de tráfico
  7. A Coruña ya está preparada para el eclipse: dispositivo de 400 personas, aparcamientos disuasorios y buses lanzadera
  8. El eclipse total de sol en A Coruña en directo: sigue todos los detalles sobre el fenómeno astronómico del año

Hidalgo muestra la primera mano ante Mourinho

0-1 | El Madrid le avisa al Dépor de que Primera División no perdona

0-1 | El Madrid le avisa al Dépor de que Primera División no perdona

De la Espriella autoriza a EEUU a realizar operaciones militares en Colombia

De la Espriella autoriza a EEUU a realizar operaciones militares en Colombia

El Monte de San Pedro disfrutó entre las nubes del eclipse

Uno a uno de los jugadores del Deportivo ante el Real Madrid: Noubi, el mejor

Uno a uno de los jugadores del Deportivo ante el Real Madrid: Noubi, el mejor

Científicos de A Coruña, tras el eclipse de sus vidas: "La llegada de la totalidad fue un auténtico espectáculo: como si alguien 'engullera' el Sol"

Científicos de A Coruña, tras el eclipse de sus vidas: "La llegada de la totalidad fue un auténtico espectáculo: como si alguien 'engullera' el Sol"

Los coruñeses disfrutan del eclipse en el paseo marítimo y las playas.

Los coruñeses disfrutan del eclipse en el paseo marítimo y las playas.

Final de la Supercopa de Europa: PSG - Aston Villa, en imágenes

Final de la Supercopa de Europa: PSG - Aston Villa, en imágenes
Tracking Pixel Contents