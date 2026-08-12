Hidalgo muestra la primera mano ante Mourinho

La lesión de Noé Carrillo cortó demasiado pronto a un Deportivo que dio pistas de cara al debut ante el Elche. Defensa de cuatro, y no de cinco, aunque saben los once sobre el campo que eso es circunstancial y cualquiera puede acabar permutando su punto de partida. Bil y Aubameyang arriba. Era indiscutible. Pero más dudas quedaban en una zaga en la que Bright Ede y Lucas Noubi dirigieron las primeras posesiones, con Ximo aprovechando la espalda de Vinicius y Angeliño cerca. La altura del lateral de Coristanco fue novedosa, e incluso verlo por momentos como tercer central, tras la entrada de Villares, que reordenó el tablero con Luismi haciendo de 3.

Es ensayo y error, pero Hidalgo vuelve a dar pistas del equipo que quiere. El de siempre. El suyo: el que compite. Si bien es cierto que apenas pudo estirarse y animarse. Solo las recepciones de Bil Nsongo permitían al Dépor crecer en vertical. También algún ataque más pausado que terminaba por volcarse en el costado diestro, con Ximo aprovechando el costado y Noé uniéndose al medio.

Al Dépor le faltaron alturas por delante del balón

Sin Carrillo, Ximo perdió un pase por delante y el Dépor dejó se quedó sin un apoyo más en una altura superior. También con la ausencia de Luismi, que retrasó su posición. El gaditano aspira a ser el tercer centrocampista junto a Amatucci y Mario. Lo necesita el Dépor, que es sólido, que construye desde atrás con atrevimiento. Pero, a veces, echa en falta reordenar mejor sus alturas. Demasiados hombres en la base. Quizá por eso Amatucci se quedó en el banquillo tras el descanso. O tal vez solo fue gestión de cargas. Los cuatro mediocentros solo convivieron un rato e Hidalgo dio entrada a Mella y Quagliata en los carrileros. Ahora sí, con defensa de tres.

David Mella ha sido un soplo de aire necesario. Son pequeñas dosis. Vasitos. Pero el de Espasande le da verticalidad y nervio a un costado que necesita un hombre que vaya más en línea recta y menos hacia dentro. Que corra la banda y acerque a su equipo al área. Altimira, el otro perfil que puede hacerlo, no llegará a tiempo.

Kevin aprovecha cada segundo

Hidalgo rotó. Gestionó los minutos. Entró Loureiro para sellar otros 45 más en su cuenta. Ede, de momento, se apunta al inicio de Liga como central titular, por delante de Barcia, quien entró en el último carrusel de cambios.

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Si Hidalgo quería un hombre diferente para el ataque, Kevin le ha puesto nombre y apellidos. El burgalés es diferente a todos. Su amenaza llega al espacio, a la carrera. Tiró tres seguidos nada más entrar e hizo recular a la defensa visitante. Esta vez no obtuvo el gol, pero rascó una amarilla para Dumfries. La araña aprovecha cada segundo que su técnico le concede. Es un soldado más para la causa. Se ha ganado el sitio a pulso en la rotación. Su hambre es innegociable, pero es esa voracidad para atacar la profundidad la que le hace especial. El tiempo dirá si sirve de as en la manga.