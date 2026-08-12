El invicto Mourinho regresa a Riazor, el lugar del crimen: del "estáis muy cresciditos" a "el tiempo demostró que tenía razón"

Era un joven Jose Mourinho, al que en España se le conocía más por ser el traductor de Bobby Robson que por las magníficas hechuras que ya mostraban entonces sus equipos, el que se sentó aquel 3 de mayo de 2004 en la sala de prensa de Riazor. Tocaba realizar el entrenamiento previo a la vuelta de las semifinales de Champions. En la ida en un nuevo y reluciente O Dragao, el Deportivo y el Oporto habían empatado 0-0 con una expulsión polémica, pero justa de Jorge Andrade, y con una amarilla a Mauro Silva, que le llevó a cumplir sanción. A simple vista, el equipo coruñés no había salido bien parado de ese encuentro, pero el técnico portugués no paró de criticar a los colegiados, de jugar una guerra psicológica, en la que también metió a un Deportivo que, a su juicio, llegaba a la vuelta con aires de grandeza por la remontada al Milan. "Me parece que estáis un poco cresciditos. Aquí todos dicen que el Deportivo va a ganar 2-0, 3-0... y en Porto veo la RTP (Radio Televisión Portuguesa), y dicen que no sólo vamos a ganar en A Coruña, sino que vamos a ser campeones de Europa. En todos los sitios es igual", soltaba aquel día, hace 22 años, ante los medios coruñeses y portugueses, con su jugador Paulo Ferreira, a su vera.

24 horas después, el equipo luso ganaba 0-1 tras un doloroso penalti de César para, semanas después, llevarse la Champions antes de que Mourinho pusiese rumbo al Chelsea para entrenar en la Premier. Minutos después de vencer aquel, se regodeó en el posspartido: "Ya os dije que estabais un poco cresciditos. Dijisteis que esto iba a ser un infierno y yo no lo he visto. Vi a más de 3.000 espectadores del Porto que a todos los demás". Más allá de sus palabras y de su insistencia, aquel día creó una duda en la mente deportivista y en esa eliminatoria inauguró una maldición que aún se mantiene en el tiempo: nunca ha perdido ante el Deportivo.

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Jose Mourinho y Paulo Ferreira, en la sala de prensa de Riazor en 2004 / EFE

Son cuatro las victorias y dos los empates de Mourinho ante el Deportivo. Con el Real Madrid, en su primera etapa, goleó 6-1 y 5-1 en los dos partidos en el Bernabéu, con cinco tantos de Cristiano Ronaldo en esos dos encuentros. Y sufrió, pero acabó de pie en los choques en Riazor: 0-0 y 1-2, con goles de Kaká e Higuain en los últimos minutos. En el primero de los dos encuentros acabó frustrado con el empate y llegó a decir que habían jugado "contra un portero y diez defensas". No desperdició entonces la oportunidad de reconocer su famosa frase para lanzar otra sentencia: "El tiempo ha demostrado que tenía razón". Hoy Mourinho también regresa, 13 años después.