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Uno a uno de los jugadores del Deportivo ante el Real Madrid: Noubi, el mejor

Deportivo-Madrid

Deportivo-Madrid / CASTELEIRO

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RAC

EL MEJOR

Lucas Noubi (7)

Poderoso en las disputas en un duelo de máxima exigencia. Listo para Primera División.

LOS TITULARES

Leo Román (7)

Buena mano en los últimos minutos de la primera parte. Sin culpa en el gol de Brahim.

Ximo Navarro (6)

Contuvo a un Vinicius desaparecido y bajo de ritmo.

Bright Ede (6)

Cumplió achicando por dentro, a pesar de su edad. Sustituido al descanso.

Angeliño (5)

Un sueño su debut. Endrick le sacó las pegatinas en una carrera.

Mario Soriano (6)

El más creativo por dentro. Es el faro en el ataque coruñés.

Lorenzo Amatucci (5)

Futbolista para brillar con la pelota. Su duelo, más gris.

Noé Carrillo (5)

Se hizo daño en una jugada en la que pisó a Carreras.

Luismi (5)

Sin apenas incidencia, más allá de la cobertura y el balón parado.

Bil (6)

Gran duelo con Rudiger. Le falta finura con la pelota, pero promete emociones a Riazor.

Aubameyang (6)

Siempre amenaza, pero no pudo finalizar ante el Madrid.

SUPLENTES

Villares |6| Mucho trabajo.

Quagliata |5| Sin proyección.

Mella |6| Carreras esporádicas.

Loureiro |6| Casi empata.

Zaka |5| Esforzado.

Kevin |6| Bullicioso.

Comas |5| Por delante.

Barcia |5| Pocos minutos.

Gijselhart |5| Poca presencia.

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Riki |5| Labores de contención.

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