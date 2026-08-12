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RC Deportivo - Real Madrid, en directo hoy: partido de la final del Teresa Herrera en vivo
Se reencuentran dos clásicos en el decano de los torneos veraniegos
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Cucurella, Mbappé, Konaté, Tchouameni y Bellingham no han venido a A Coruña
El Real Madrid ya está en A Coruña desde hace unas horas
¡Buenas tardes, deportivistas! Arrancamos con nuestro directo del Teresa Herrera, del Deportivo-Real Madrid
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