Dépor Abanca
2-0 | Millene lidera a un Dépor de nuevas caras y viejas costumbres
La brasileña, capitana en el estreno de Alberto Rodríguez ante su gente, anotó de cabeza el primer tanto tras una asistencia de Olaya
Eva Dios amplió la distancia en los minutos finales
El Dépor Abanca se quedó con el Trofeo Teresa Herrera tras una sólida victoria (2-0) ante el Porto. Pudo anotar alguno más en una primera parte de claro dominio que decantó Millene Cabral. El ritmo bajó en el segundo tiempo, aunque ni Tarazona ni la jovencísima Antía Veiga tuvieron que participar con las manos.
Más de una decena de caras nuevas se presentaban en Riazor. No solo en el campo, también en el banquillo, con Alberto Rodríguez a la cabeza para liderar al Dépor Abanca 3.0. Al que debe dar un paso adelante en el fútbol español para continuar el plan de la entidad de establecerse entre los mejores equipos. En frente, el FC Porto. El protagonismo, aunque jugadoras como Vega, Ranera, Eva Alonso o Paula Hernández mostraron sus cualidades, fue para una de las favoritas de la grada desde hace años: Millene Cabral.
Millene, como siempre
La carioca lidera la nueva hornada de jugadoras que aspiran a conquistar al público coruñés. Las premisas son claras: dominar con balón, ser verticales y, cuando no tiene la posesión, recuperarla lo antes posible. El 4-3-3 escuela Dépor. Con interiores que rompen al espacio y extremos abiertas que pueden ceder espacio a sus laterales.
El Porto salió protestón, aunque pronto las blanquiazules se hicieron con el mando, ajustaron sus momentos de presión, y embotellaron a las lusas en su área. Las ocasiones se acumularon, con Millene rozando el gol con un zurdazo y Espe Pizarro comandando el ataque desde el costado izquierdo, a pie cambiado, su mejor zona para tirar la diagonal y buscar el golpeo.
Con Eva Alonso ordenando la sala de máquinas, Olaya y Paula Hernández agitaban el juego entre líneas. A balón parado llegó la más clara tras un remate de Ranera que se fue desviado. El gol, merecido ante el dominio local, vino tras un ataque elaborado desde la defensa que se aceleró cuando el esférico le llegó a la charrúa. De Espe a Olaya. Las veteranas. Las líderes actuales hasta que las más novatas empiecen a ganar peso. La madrileña controló, calculó, y colgó un centro perfecto teledirigido a la cabeza de Millene. La brasileña, atacando el segundo palo, remató a placer para firmar el 1-0. El cuarto en su verano tras un hat trick el pasado fin de semana.
Una segunda mitad con menos ritmo
El ritmo descendió en la segunda parte. Lo normal en estas instancias de la pretemporada y con todavía un par de semanas más de preparación. El Dépor Abanca vivió su tercer encuentro y no debutará hasta el 29 de agosto (12.00, en Riazor) ante el Sevilla. Tiene todavía mucho tiempo por delante para seguir cargando las piernas de batería antes de un curso largo y exigente. El equipo cambió ligeramente con la entrada de Lucía Pardo. La 19 dejó detalles de su calidad y modificó las alturas en la medular, actuando como una mediapunta más clásica y cerca de Millene.
Lucía Rivas desde la derecha intentó animar con alguna cabalgada de las suyas un segundo tiempo que se fue apagando poco a poco. Fue momento de ver a varias jugadoras del filial. Karla, Laura Ruiz, Castiñeyras o Antía Veiga también disfrutaron de minutos en un final plácido. Eva Dios, con el tiempo casi cumplido, sentenció el encuentro tras cazar un rebote en el interior del área. Otra de la vieja guardia para impulsar la nueva era.
Ficha técnica del Dépor Abanca - FC Porto
DÉPOR ABANCA: Tarazona (Antía Veiga, m.76); Caracas (Sofía, Domínguez, m.62), Ranera (Paula Novo, m.62), Elena (Castiñeyras, m.76), Vega Montesinos (Monteagudo, m.62); Olaya (Laura Ruiz, m.76), Eva Alonso (Redru, m.62), Paula Hernández (Lucía Pardo, m.46); Michi Apóstol (Lucía Rivas, m.46), Millene (Karla, m.76) y Espe Pizarro (Eva Dios, m.76). .
FC PORTO: Babi (Brendle, m.46); María Inês (Da Costa, m.46), Azevedo, Queirós, Duarte (Negrao, m.10); Morgan (Ana Teles, m.82), Leticia; Bruant, Turner, María (Sissé, m.68); y Lara Perruca (Rosa Fontes, m.67).
GOLES: 1-0, m.46+: Millene. 2-0, m.87: Eva Dios.
ÁRBITRA: Eugenia Gil (C. Gallego). Amonestó con tarjeta amarilla a Eva Alonso.
INCIDENCIAS: Trofeo Teresa Herrera, disputado en Riazor ante 1.474 espectadores.
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