El Deportivo renueva a Antonio Hidalgo una temporada más, hasta 2028

En un gesto de confianza parecido al de hace unos meses con Fernando Soriano, el Deportivo acaba de anunciar la ampliación de contrato de Antonio Hidalgo hasta el 30 de junio de 2028. El técnico de Canovelles estaba unido a la entidad coruñesa hasta 2027, después de que se ampliase lo pactado por un campaña más tras el ascenso a Primera en Valladolid. Al ex de Sabadell y Huesca se le fichó para subir al equipo y para establecer una línea de trabajo detallista y con la máxima exigencia en el día a día de Abegondo. A juicio de la dirección de fútbol y del consejo de administración, ha cumplido su cometido con creces. De ahí este refuerzo a unos días de que comience LaLiga de Primera y cuando no había premura para cerrarlo y anunciarlo, porque el mercado de fichajes marcaba, en teoría, otras prioridades.

El propio Deportivo apunta en la comunicación de la renovación que "supone una apuesta del club por la estabilidad y la consolidación de un proyecto que continúa creciendo, dando continuidad al trabajo iniciado y a una idea de equipo que permitió al Dépor recuperar su sitio entre los mejores". Añade que "con la renovación del técnico hasta 2028, el Deportivo refuerza una línea de trabajo basada en la confianza y el crecimiento, con Hidalgo como una de las piezas fundamentales del proyecto deportivo".

"Sabía lo que significaba este escudo, pero nunca imaginé lo que viviría en A Coruña. Sufrimos, vivimos momentos duros y también buenos. Este equipo supo levantarse, resistir. Es el inconformismo que caracteriza al deportivismo, seguimos juntos", apunta en el vídeo del anuncio un entrenador de la máxima confianza de Fernando Soriano, quien hace unos meses también amplió su vinculación hasta 2029.

Una apuesta personal y de confianza

Antonio Hidalgo llegó hace un año de la mano de Fernando Soriano, al que ya conocía y que apostó por él como un persona con la que estaba en total sintonía. Hubo otras opciones encima de la mesa, como Alessio Lisci o Carrión. Acabó llegando Hidalgo, quien también pudo acabar en Primera en Osasuna. Es el primer entrenador que goza de esta consideración máxima por parte del director de fútbol, ya que, a pesar de que tenía buenas referencias de Imanol Idiakez cuando vino en 2023 al Deportivo, no existía el nivel de conocimiento y de fe que siempre le ha tenido al exfutbolista con pasado en Tenerife y Málaga. Ha habido momentos mejores y peores, también entre ellos, pero el tiempo no ha desgastado esa conexión. Todo lo contrario, la ha intensificado.

El propio Hidalgo no oculta en el vídeo proporcionado por el Deportivo en el que posó con el grueso de sus ayudantes que hubo momentos complicados en su primer año en A Coruña, sobre todo en torno a ese partido ante el Granada en el que se escucharon cánticos en contra de su continuidad. El Dépor remontó el vuelo y la grada se fue acostumbrado y conectando con su máximo responsable, hasta que todos coronaron en el Nuevo Zorrilla. El ascenso a Primera le consolidó y ahora desde el club coruñés pretenden darle un espaldarazo a su labor con este gesto, justo en el momento en el que el Deportivo regresa a Primera División ocho años después y justo en el instante en el que el responsable técnico catalán debutará en la máxima categoría en un banquillo.

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Todos estos movimientos y renovaciones van en la línea del Deportivo que ha marcado Juan Carlos Escotet desde la presidencia: apuestas a largo plazo en las insfraestructuras y en las cabezas visibles del proyecto para consolidar el trabajo gradual hacia la élite del fútbol español. Abegondo, Riazor, Fernando Soriano, Antonio Hidalgo... Son infraestructuras o nombres propios en el que el consejo de administración pretende asentar el crecimiento del Deportivo.