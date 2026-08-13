Los dorsales de Bil y Gijselhart, atajos para inscribir a todos los jugadores del Deportivo

El Deportivo no tenía una gran operación salida por delante este verano y ha ido liberándose poco a poco el excedente. Eso sí, no ha sido al ritmo que hubiera deseado y se encuentra a unos días de que llegue el estreno en Liga con ciertos problemas por número, no por límite salarial, para la inscripción de jugadores. Tiene a 27 futbolistas para 25 fichas y debe liberar dos antes del lunes o tiene que inscribir a alguno de esos futbolistas con dorsal del Fabril. Bil y Gijselhart aparecen como comodines momentáneos para que el club coruñés no se vea en un precipicio negociador. De hecho, al holandés y al camerunés ya se les vio en la noche del miércoles en el Teresa Herrera saltando al césped con el 34 y el 32 a la espalda. No es ni mucho menos una situación definitiva, pero mientras la entidad no es capaz de encontrar un destino o rescindir a futbolistas como José Ángel, Patiño, Eric Puerto o, en menor medida, a Dani Barcia o Arnau Comas, le permite solventar la situación para este lunes en el regreso de la Primera División a Riazor ante el Elche.

El club coruñés, quien ya no tiene entre los futbolistas inscritos en LaLiga a Eric Puerto, solo ha completado los trámites, de momento, con tres de las contrataciones: Leo Román, Lorenzo Amatucci y Pierre Aubameyang. Más allá del camino emprendido con Teun Gijselhart, aún debe formalizar el papeleo en la patronal de Bright Ede, Angeliño y Jonathan Asp-Jensen. El central polaco y el mediapunta danés también ofrecen la posibilidad de ser tramitada su ficha con el segundo equipo, pero el club coruñés debe jugar también con la legislación porque solo pueden estar dos a la vez en el campo con un dorsal más allá del 25. En el torneo decano en A Coruña también saltaron al césped Noé Carrillo con el 37 y Kevin Sánchez con el 33, aunque en realidad su punto de partida sí que será el equipo de Manuel Pablo, aunque han sido ampliamente utilizados este verano por Antonio Hidalgo.

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Momento puntual

Más allá de esta papeleta puntual que debe solventar, el Dépor no tendrá problemas con las fichas cuando llegue el 1 de septiembre. Ni por cupo ni por límite salarial. Y eso que aún espera sumar a un central zurdo veterano y a un extremo diestro. De hecho, el deseo de Fernando Soriano es siempre contar con una plantilla corta, aunque también está condicionado por las propias negociaciones y por los deseos de unos futbolistas, que tienen un contrato de trabajo que debe ser respetado, salvo que acepten la salida o se les rescinda, a la espera de concretar una indemnización.