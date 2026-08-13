La Federación de Peñas del Deportivo convoca una protesta 'naranja' para el partido ante el Elche
Será el próximo lunes a las 21.00 horas
Una vez que la Federación de Peñas del Deportivo y el resto de colectivos de Marathón Inferior no llegaron a un acuerdo en la reunión que tuvieron hace dos semanas en Abegondo, los aficionados disconformes con las nuevas condiciones de acceso a esa grada que ha traído la nueva campaña de abonados, prosiguen con sus movilizaciones. Declararon una huelga de animación e invitaron a no acudir al Teresa Herrera, con lo que el aspecto de la grada fue desangelado, no así en el resto del estadio, donde se llegó casi 29.000 espectadores. El siguiente paso, revelado por la Federación en un comunicado, es empujar a todos los abonados y asistentes de esa grada de unos 4.000 personas de aforo a acudir con una camiseta naranja al partido del próximo lunes en Riazor ante el Elche para "hacer una protesta visual e ineludible durante 90 minutos". Para quien no tenga una prenda de ese color, los colectivos venderán una prenda a la entrada del estadio a cinco euros. El motivo para elegir el naranja es debido a que consideran que, con las medidas adoptadas, se trata a Marathón Inferior "como si fuese una prisión de máxima seguridad".
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