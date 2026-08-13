Loureiro: "Queremos que Riazor empuje y se solucione la situación"

Miguel Loureiro sigue quemando etapas de cara a su recuperación. El defensa cercedense sumó 45 minutos por primera vez esta pretemporada. Convivió con "molestias" durante toda la segunda vuelta y su cuerpo necesitó parar. A pocos días de arrancar el curso, el zaguero, un hombre clave para Hidalgo, se encuentra "bien" y buscando "el ritmo" para poder volver a ser de la partida. El diestro también destacó que la situación social que atraviesa el club debido al malestar por las medidas en la grada de Marathon Inferior pueden perjudicar al equipo: "Queremos que Riazor empuje, que haya la máxima gente posible conectada, que se solucione la situación".

El Deportivo cayó ante el Real Madrid por 0-1 en un encuentro diferente por el eclipse, que se comió la luz durante unos momentos, coincidiendo con el calentamiento. "No estábamos pendientes. Comentamos el hecho de que se hacía de noche. Fue curioso. Pero dentro del campo no podíamos prestar atención", destacó sobre una situación poco común en plena práctica del fútbol.

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El cercedense también valoró el ambiente en la grada, marcado por la ausencia de buena parte de los aficionados que se sitúan en Marathon Inferior. "Queremos tener a todo el mundo conectado, el año pasado fue clave, el equipo logró conectar con la gente, se generó un sentimiento y una emoción muy importante y nos gustaría que se mantuviese encendido", añadió sobre una parte que es "súper importante" para el equipo porque "Riazor, cuando aprieta, se nota".