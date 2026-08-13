Noé Carrillo pasó pruebas médicas y sufre un esguince de tobillo

Noé Carrillo sufre un esguince de tobillo y se perderá, al menos, el debut del Deportivo en LaLiga ante el Elche. El canterano se marchó lesionado en la primera parte ante el Real Madrid tras una torcedura en un balón disputado con Álvaro Carreras. Tras someterse a pruebas médicas, se descartó una lesión mayor, aunque la entidad no desveló cuál será el tiempo de baja para el centrocampista de Teo.

No llegará para el encuentro de este lunes, aunque tras las imágenes de la torcedura, la lesión podría haber sido mayor y finalmente se quedó en un esguince. Carrillo, de 19 años, fue uno de los cuatro canteranos que ha hecho la pretemporada con el primer equipo, junto a Samu Fernández, Adrián Guerrero, Kevin Sánchez y Quique Teijo. Junto al ariete burgalés, era el que más posibilidades tenía de entrar en la rotación. La campaña pasada disputó seis encuentros de Liga y dos de Copa del Rey, anotando dos goles.