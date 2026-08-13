Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Llegó el día: A Coruña se vuelca con el eclipse¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio?El eclipse en directoTrofeo Teresa HerreraFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Deportivo

Noé Carrillo pasó pruebas médicas y sufre un esguince de tobillo

El de Teo se tuvo que retirar lesionado en el Teresa Herrera ante el Real Madrid

Noé Carrillo

Noé Carrillo / RCD

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xane Silveira

Xane Silveira

A Coruña

Noé Carrillo sufre un esguince de tobillo y se perderá, al menos, el debut del Deportivo en LaLiga ante el Elche. El canterano se marchó lesionado en la primera parte ante el Real Madrid tras una torcedura en un balón disputado con Álvaro Carreras. Tras someterse a pruebas médicas, se descartó una lesión mayor, aunque la entidad no desveló cuál será el tiempo de baja para el centrocampista de Teo.

No llegará para el encuentro de este lunes, aunque tras las imágenes de la torcedura, la lesión podría haber sido mayor y finalmente se quedó en un esguince. Carrillo, de 19 años, fue uno de los cuatro canteranos que ha hecho la pretemporada con el primer equipo, junto a Samu Fernández, Adrián Guerrero, Kevin Sánchez y Quique Teijo. Junto al ariete burgalés, era el que más posibilidades tenía de entrar en la rotación. La campaña pasada disputó seis encuentros de Liga y dos de Copa del Rey, anotando dos goles.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aterriza a una hora de A Coruña una de las mayores verbenas del verano: Panorama, El Combo, Los Satélites y París de Noia juntas desde este viernes
  2. El eclipse total de sol en A Coruña en directo: sigue todos los detalles sobre el fenómeno astronómico del año
  3. ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
  4. Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua
  5. Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación
  6. La Batalla Naval volverá a iluminar la noche de A Coruña con 20 minutos de fuegos artificiales: fecha, horario, lugares y cortes de tráfico
  7. Así son los cortes de tráfico y el dispositivo de transporte público este día del eclipse en A Coruña
  8. Javier Saavedra, director de Los Satélites: 'Las fiestas de María Pita deberían dedicarle un día a las verbenas

Noé Carrillo pasó pruebas médicas y sufre un esguince de tobillo

Noé Carrillo pasó pruebas médicas y sufre un esguince de tobillo

Se cumplen 24 horas de un día para la historia en A Coruña: recordamos el eclipse solar total desde la Torre de Hércules

Se cumplen 24 horas de un día para la historia en A Coruña: recordamos el eclipse solar total desde la Torre de Hércules

Miño destina casi 400.000 euros a renovar la calle Estrada da Praia

Un juez federal desestima la demanda de la Administración Trump contra Harvard por antisemitismo

Un juez federal desestima la demanda de la Administración Trump contra Harvard por antisemitismo

Oza Cesuras da por zanjada la crisis del agua sin acceder a realizar la auditoría a la red que reclama la oposición

Oza Cesuras da por zanjada la crisis del agua sin acceder a realizar la auditoría a la red que reclama la oposición

El Concello de A Coruña ajudicará en los próximos días el contrato del programa de Lecer del Ágora y el Forum

El Concello de A Coruña ajudicará en los próximos días el contrato del programa de Lecer del Ágora y el Forum

Riazor disfruta del mini Teresa Herrera con alegría blanquiazul

Riazor disfruta del mini Teresa Herrera con alegría blanquiazul

O 'novo' Grande Amore no Lembranza Rock 2026 da Coruña: "Que un barrio aposte por música que sae da norma, danos motivación"

O 'novo' Grande Amore no Lembranza Rock 2026 da Coruña: "Que un barrio aposte por música que sae da norma, danos motivación"
Tracking Pixel Contents