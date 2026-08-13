Riazor disfruta del mini Teresa Herrera con alegría blanquiazul

Horas antes de la victoria del conjunto femenino, el estadio coruñés acogió las finales del mini Teresa Herrera con los partidos decisivos de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín. El Calasanz se llevó el torneo menor al vencer al Victoria en uno de los dos encuentros sin presencia deportivista. El otro, fue la final alevín femenina, que ganó el Victoria al Oza Juvenil.

El Dépor, por su parte, conquistó las ediciones benjamín y alevín tras ganar primero ante el Atlético Montañeros por 6-1 y, después, al Victoria por la mínima, con un ajustado 2-1. Oito, presente en el campo, fue reclamado entre los más pequeños.