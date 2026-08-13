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‘Voa’ suena con Xoel López en el centro del campo de Riazor

Xoel López

Xoel López / CASTELEIRO

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RAC

El compositor coruñés estuvo presente en el círculo central, mientras sonó Voa en el descanso del Deportivo-Real Madrid en una nueva edición del Teresa Herrera. Marathón Inferior mostró un aspecto desangelado por la protesta ante las diferencias por la campaña de socios. Asistencia de unos 29.000 espectadores.

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