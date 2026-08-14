Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La hostelería salva los grandes localesDiez mil familias no vacunan la gripeAsí llega el Deportivo a LaLigaTras el pacto de la hosteleríaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Fútbol | Deportivo

Andrea Tarazona, portera del Dépor Abanca: "Estoy muy centrada en lo mío y voy a intentar aprender todo lo posible de Inês Pereira"

La guardameta, en su presentación como nueva jugadora blanquiazul: "Nuestro objetivo es defender el escudo del Dépor cada día" | Kevin Cabado, responsable de la parcela femenina: "Nos adheriremos a la inversión de Pau Gasol"

Andrea Tarazona, presentada con el Dépor Abanca

Andrea Tarazona, presentada con el Dépor Abanca

Gus de la Paz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

"Cuando me presentaron el proyecto del Dépor Abanca, no dudé. A la sección femenina le dan mucha importancia y es algo que te llama", reconoció Andrea Tarazona en su presentación como nueva jugadora del conjunto blanquiazul hasta 2027. La guardameta recala en el conjunto blanquiazul tras disputar las últimas temporadas en el Levante y competirá por la titularidad con la portuguesa Inês Pereira.

En un proyecto que ha renovado buena parte de su columna vertebral, Andrea Tarazona es uno de esos rostros nuevos llamados a convencer a Alberto Rodríguez, que también se estrena como primer entrenador del equipo blanquiazul. Ya disputó sus primeros minutos en Riazor, en un Teresa Herrera que se saldó con triunfo herculino (2-0) ante el Porto. "Sabíamos que es un trofeo importante para la afición y queríamos celebrarlo con ellos. Se ve un equipo con hambre y ganas", comentó la guardameta. Ya sabe lo "espectacular" que es jugar en Riazor y quiere repetirlo cuanto antes: "estoy deseando que empiece la liga para jugar ahí más partidos".

Competencia en la portería

Tarazona fue la temporada pasada la guardameta titular de un Levante que no logró salvar la categoría. Llega, ahora, a un Dépor Abanca en el que tendrá que competir por entrar en el once cada semana. "Confío mucho en mí, estoy muy centrada en lo mío y voy a intentar aprender todo lo posible de Inês, es una porteraza. Estoy convencida de que esa competitividad es lo que te hace mejorar. Mi objetivo es ponérselo lo más complicado posible al míster", avanzó la portera.

PRESENTACIONES EN ABEGONDO

La guardameta Andrea Tarazona, junto a Kevin Cabado en Abegondo. / Gus de la Paz

Celebra Andrea Tarazona la confección de un equipo joven, con muchas jugadoras nuevas que esperan explotar en el Dépor Abanca. "Nuestro objetivo es defender el escudo del Dépor cada día, ganar los máximos partidos posibles y estar ahí arriba", apunta.

Proyecto en la Liga F

El responsable del Dépor Abanca, Kevin Cabado, confirmó en la presentación de Andrea Tarazona que el conjunto blanquiazul formará parte del nuevo proyecto de inversión de Pau Gasol en la Liga F. El exjugador español de la NBA quiere desembarcar en la máxima categoría del fútbol femenino español con un acuerdo de 55 millones de euros para fortalecer la competición. "El Dépor, prácticamente seguro que se adherirá a esa inversión", confirma.

Noticias relacionadas

Cabado también habló sobre los derechos de televisión de la Liga F, todavía por asignar a pocas semanas del inicio de la competición. "Hubo una primera puja, aún no se ha otorgado a ninguna televisión. Habrá un sistema mixto con partidos en abierto y en cerrado", avanza.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El día después del eclipse en A Coruña: 83.712 coches, más usuarios de bus y 218 toneladas de basura
  2. La Batalla Naval volverá a iluminar la noche de A Coruña con 20 minutos de fuegos artificiales: fecha, horario, lugares y cortes de tráfico
  3. Aterriza a una hora de A Coruña una de las mayores verbenas del verano: Panorama, El Combo, Los Satélites y París de Noia juntas desde este viernes
  4. Los dorsales de Bil y Gijselhart, atajos para inscribir a todos los jugadores de un Deportivo que ya suma a Angeliño
  5. Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua
  6. Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este jueves 13 de agosto
  7. A Coruña, ciudad del capital: los vecinos ganan de media 3.100 euros al año de rentas y beneficios empresariales
  8. 76 segundos de oscuridad que hicieron historia en A Coruña: un eclipse inolvidable

Andrea Tarazona, portera del Dépor Abanca: "Estoy muy centrada en lo mío y voy a intentar aprender todo lo posible de Inês Pereira"

Andrea Tarazona, portera del Dépor Abanca: "Estoy muy centrada en lo mío y voy a intentar aprender todo lo posible de Inês Pereira"

Tragedia en la Volta a Portugal: muere atropellado el británico Finlay Tarling

Tragedia en la Volta a Portugal: muere atropellado el británico Finlay Tarling

Cambre pone en marcha los presupuestos de 2027 tras quedar los de 2026 a un voto de la aprobación

Cambre pone en marcha los presupuestos de 2027 tras quedar los de 2026 a un voto de la aprobación

Así es la villa marinera con uno de los mejores percebes del mundo: a una hora de A Coruña y con acantilados de más de 600 metros

Así es la villa marinera con uno de los mejores percebes del mundo: a una hora de A Coruña y con acantilados de más de 600 metros

Nimis, el gato policía que patrulla las calles de Ámsterdam: “Hace que el barrio se sienta más agradable y cercano”

Nimis, el gato policía que patrulla las calles de Ámsterdam: “Hace que el barrio se sienta más agradable y cercano”

Retenciones en los peajes hacia Francia y varios accidentes en el inicio del fin de semana con mayor viajes del verano

Retenciones en los peajes hacia Francia y varios accidentes en el inicio del fin de semana con mayor viajes del verano

Los memorialistas urgen la reapertura completa de Meirás y avances en la gestión y cesión a Galicia

Los memorialistas urgen la reapertura completa de Meirás y avances en la gestión y cesión a Galicia

El Leyma Coruña y Xurxo Souto, juntos por una "arroutada"

El Leyma Coruña y Xurxo Souto, juntos por una "arroutada"
Tracking Pixel Contents