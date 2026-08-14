Andrea Tarazona, portera del Dépor Abanca: "Estoy muy centrada en lo mío y voy a intentar aprender todo lo posible de Inês Pereira"

"Cuando me presentaron el proyecto del Dépor Abanca, no dudé. A la sección femenina le dan mucha importancia y es algo que te llama", reconoció Andrea Tarazona en su presentación como nueva jugadora del conjunto blanquiazul hasta 2027. La guardameta recala en el conjunto blanquiazul tras disputar las últimas temporadas en el Levante y competirá por la titularidad con la portuguesa Inês Pereira.

En un proyecto que ha renovado buena parte de su columna vertebral, Andrea Tarazona es uno de esos rostros nuevos llamados a convencer a Alberto Rodríguez, que también se estrena como primer entrenador del equipo blanquiazul. Ya disputó sus primeros minutos en Riazor, en un Teresa Herrera que se saldó con triunfo herculino (2-0) ante el Porto. "Sabíamos que es un trofeo importante para la afición y queríamos celebrarlo con ellos. Se ve un equipo con hambre y ganas", comentó la guardameta. Ya sabe lo "espectacular" que es jugar en Riazor y quiere repetirlo cuanto antes: "estoy deseando que empiece la liga para jugar ahí más partidos".

Competencia en la portería

Tarazona fue la temporada pasada la guardameta titular de un Levante que no logró salvar la categoría. Llega, ahora, a un Dépor Abanca en el que tendrá que competir por entrar en el once cada semana. "Confío mucho en mí, estoy muy centrada en lo mío y voy a intentar aprender todo lo posible de Inês, es una porteraza. Estoy convencida de que esa competitividad es lo que te hace mejorar. Mi objetivo es ponérselo lo más complicado posible al míster", avanzó la portera.

La guardameta Andrea Tarazona, junto a Kevin Cabado en Abegondo. / Gus de la Paz

Celebra Andrea Tarazona la confección de un equipo joven, con muchas jugadoras nuevas que esperan explotar en el Dépor Abanca. "Nuestro objetivo es defender el escudo del Dépor cada día, ganar los máximos partidos posibles y estar ahí arriba", apunta.

Proyecto en la Liga F

El responsable del Dépor Abanca, Kevin Cabado, confirmó en la presentación de Andrea Tarazona que el conjunto blanquiazul formará parte del nuevo proyecto de inversión de Pau Gasol en la Liga F. El exjugador español de la NBA quiere desembarcar en la máxima categoría del fútbol femenino español con un acuerdo de 55 millones de euros para fortalecer la competición. "El Dépor, prácticamente seguro que se adherirá a esa inversión", confirma.

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Cabado también habló sobre los derechos de televisión de la Liga F, todavía por asignar a pocas semanas del inicio de la competición. "Hubo una primera puja, aún no se ha otorgado a ninguna televisión. Habrá un sistema mixto con partidos en abierto y en cerrado", avanza.