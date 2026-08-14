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Angeliño: "Siempre he tenido al Dépor presente, es un sueño desde pequeñito"

El lateral de Coristanco explica que todavía no está al ritmo de sus compañeros pero con "rodaje" alcanzará su mejor versión

Presentación de Angeliño con el Deportivo

Presentación de Angeliño con el Deportivo

Gus de la Paz

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Xane Silveira

Xane Silveira

A Coruña

Angeliño Tasende ya está en casa. Han pasado muchos años, pero el de Coristanco ya viste y habla como jugador blanquiazul. Después de haberse incorporado a la pretemporada en Italia, y haber debutado en Riazor en el Teresa Herrera, el lateral zurdo, "impresionado" con cómo ha cambiado el Deportivo y Abegondo, está "muy contento" por estar de vuelta. "Siempre lo he tenido presente. Es un sueño que tenía desde pequeñito y lo he podido cumplir. Tengo unas ganas locas de empezar, poder defender el escudo, estoy muy ilusionado", destacó en su presentación.

"Cuando comenzó todo el proceso [de su fichaje] era como un niño pequeño. No paraba en casa de pensarlo. Cuando hubo esa posibilidad me agarré a ella. Estoy muy contento por la decisión", expresó el zurdo después de más de un mes de largas negociaciones que han derivado en su llegada. Es una cesión con opción de compra no obligatoria. Espera ganarse su continuidad "en el verde".

Fernando Soriano y Angeliño Tasende, en su presentación

Fernando Soriano y Angeliño Tasende, en su presentación / Gus de la Paz

Angeliño explica cómo está físicamente

El exjugador del Manchester City, RB Leipzig o Roma entre otros, comentó que aunque no estuvo apartado en la Roma, no pudo hacer una buena pretemporada y sus compañeros está "un ritmo más adelante". Se centra ahora en acortar distancias y prepararse físicamente tras, también, una 25/26 difícil para él porque un problema de salud le impidió jugar buena parte del campeonato.

"Intentaré sumar todo lo que pueda. Trabajar y trabajar para conseguir oportunidades. Llevo tiempo sin jugar, pero nada que el rodaje en campo solucione rápido", destaca.

Angeliño, en sala de prensa

Angeliño, en sala de prensa / Gus de la Paz

El debut en Riazor

Este miércoles Angeliño cumplió su sueño y debutó en Riazor con la elástica blanquiazul. El lunes podría hacerlo en partido oficial: "Increíble. La sensación fue increíble. A parte de porque venía de no jugar, jugar, y encima en Riazor. Espectacular. Con muchas ganas de que vengan más momentos así".

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Angeliño, además, destaca el papel de Miguel Loureiro. Excompañeros cuando eran unos niños en las escuelas de fútbol de Luis Calvo, ahora se han reencontrado y ha sido "una ayuda increíble" en unos primeros días que siempre son "difíciles" por los cambios: "Jugando tantos años de pequeños y ahora jugar en el equipo de tu ciudad, de tu corazón, no se puede pedir más".

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