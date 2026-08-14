Aubameyang explica su fichaje por el Deportivo: "Recuerdo al Superdépor, todos aman al club por esa época gloriosa"

Pierre-Emerick Aubameyang se ha convertido en uno de los fichajes más mediáticos del fútbol español tras llegar al Deportivo procedente del Olympique de Marsella. "No era un entorno sano y saludable", desveló en el medio francés L'Equipe sobre el club marsellés, del cual no tuvo otra opción que salir: "Decidieron que tenía que irme y no iba a ir en contra de sus deseos". Entre los múltiples equipos que se interesaron en su incorporación, Auba se decantó por el Deportivo. Un "club histórico" que supone "un reto muy importante" en su carrera.

"El club quiere hacer todo lo posible para volver a lo más alto. Recuerdo al Superdépor cuando ganó la Liga y jugó la Champions. Todos aman al Deportivo por esa época gloriosa", explica Aubameyang sobre su llegada al conjunto blanquiazul, con el que firmó un contrato por dos temporadas.

En pretemporada ya estrenó su cuenta goleadora y este lunes aguarda hacerlo en LaLiga ante el Elche. El gabonés quiere "vivir y ser parte de esa historia" blanquiazul. Dejar su "huella" como en el pasado lo hicieron "esa generación de leyendas". Sabe que "llevará tiempo", pero aguarda aportar su "experiencia" a un equipo muy joven repleto de debutantes en la máxima categoría nacional del fútbol español.

Aubameyang ante Álvaro Carreras / Casteleiro

El objetivo de Aubameyang en el Deportivo

Aubameyang explicó en la entrevista con L'Equipe que había recibido otras ofertas, pero le atraía el reto de "devolver al Deportivo a lo más alto". Un reto "realmente especial", aunque sabe que en este primer curso en LaLiga la salvación será lo más importante: "Nuestro principal objetivo esta temporada es evitar el descenso".

El veterano ariete de 37 años apunta a ser titular en el debut de Liga ante el Elche, formando pareja con Bil Nsongo, con quien ha compartido más minutos esta pretemporada. Eligió el 7, un dorsal especial para él, y aguarda a partir de la jornada uno empezar a escribir su propia historia como blanquiazul.

Aubameyang, con la expedición del Deportivo en las instalaciones de la Federación Italiana de Fútbol en Convenciano. / RCD

La experiencia en Marsella

El exdelantero del Barça, Arsenal o Dortmund explicó que en Marsella, cuando perdían un partido, "parecía el fin del mundo" y "todo parecía un caos". Fue, para el club y para los jugadores, "una temporada muy difícil, muy agotadora". Sin embargo, él cerró el curso con 14 goles y 10 asistencias, cifras muy notables.

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Los continuos cambios en la entidad hicieron que se viviera un "contexto inusual" y un ambiente que "no era sano ni estable".