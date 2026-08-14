Contacto del Deportivo por Adama Traoré: entre el dinero y el deseo del jugador

El Deportivo trabaja para sumar a un central zurdo y a un extremo diestro a los siete futbolistas que ha incorporado y, en ese sentido, aparece encima de la mesa el nombre de Adama Traoré, quien está libre de contrato después de acabar su vinculación con el West Ham. El Dépor se movió para tratar de incorporarlo, para saber en qué condiciones podía venir a Riazor, pero se ha encontrado con dos grandes escollos: las exigencias económicas del futbolista y su deseo de permanecer en Inglaterra, donde ha fraguado gran parte de su carrera.

Los emolumentos se escapaban de los parámetros que se podía permitir el club coruñés, según los contactos iniciales. El futbolista, aunque no se cierra ninguna puerta, desea seguir con su carrera en las islas británicas, con lo que una vuelta a España no se encuentra, de momento, entre sus prioridades. Avanza el verano y las opciones se reducen para el exbarcelonista y si sus deseos y sus pretensiones se alinean con los parámetros del Deportivo, ambas partes pueden llegar a un punto de encuentro. Eso sí, tampoco es sencillo.

Hecho y por hacer

El Deportivo ha incorporado, de momento, a Leo Román, Bright Ede, Angeliño, Teun Gijselhart, Lorenzo Amatucci, Jonathan Asp-Jensen y Aubameyang. Además de los cinco futbolistas a los que no se le renovaron contratos o cesiones, el club coruñés ha colocado a Álex Petxarroman, Diego Gómez y Mohamed Bouldini. Quedan por encontrar destino Eric Puerto, Charlie Patiño, José Ángel e incluso Dani Barcia y Arnau Comas.

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No parece sencillo que ninguno de esos futbolistas abandone el Deportivo antes del estreno en Liga de este lunes frente al Elche. La Dirección de Fútbol no deja de lado todas estas operaciones pero se ha centrado en los últimos días en cuadrar el puzle de las inscripciones. Cuenta con 27 futbolistas a 25 plazas, pero tiene la baza de inscribir a futbolistas como Bil Nsongo o Teun Gijselhart e incluso Eric Puerto, que pueden alternar entre el primer y el segundo equipo por edad. El resto de fichajes ya están inscritos en LaLiga, incluidos Bright Ede y Asp-Jensen, los últimos sumados esta mañana.