El Deportivo habilita un sistema para que los socios cedan sus asientos de Marathón Inferior

A tres días del estreno liguero, el Deportivo ha dado un paso para acercar posturas con los aficionados de Marathón Inferior y ha habilitado una opción para que los abonados de esta grada, que han mostrado su malestar por la diferencia de trato con el resto de zonas del estadio, puedan liberar o ceder su carné.

Según explica el club en un comunicado, cuando un abonado quiera que otro ocupe su localidad para un partido en concreto, podrá cederlo. Eso sí, el que haga uso del carnet tendrá que identificarse, al igual que los aficionados del resto de la grada. El Deportivo ha habilitado un enlace en el que la persona que vaya al encuentro indique nombre, apellidos y DNI.

Cómo funcionará la cesión del abono

El traspaso no es inmediato. Una vez completada la cesión, la persona identificada como usuaria deberá acudir presencialmente a la Oficina de Atención al Deportivista (OAD) o al espacio que habilite el club para realizar el proceso de identificación y "aceptar expresamente las normas y condiciones aplicables y retirar la entrada". Finalizado el trámite, recibirá una entrada "personal e intransferible" válida únicamente para el encuentro.

La persona abonada también puede liberar el asiento como alternativa. Al igual que en el resto de zonas, si la butaca es vendida, la persona titular recibirá de saldo el 50% del precio de compra en su tarjeta monedero.

La reventa del asiento, solo de forma presencial

Hay una diferencia respecto a la venta a terceros tras liberarse el asiento: solo se hará "única y exclusivamente de manera presencial" en las taquillas del club, "con el objetivo de llevar a cabo el correspondiente proceso de identificación de la persona adquiriente y obtener su aceptación expresa de las condiciones específicas aplicables" a Marathón Inferior.

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El Deportivo manifiesta que, de esta manera, quieren "seguir avanzando en el proceso de escucha y búsqueda de soluciones con las personas abonadas" de General con la voluntad de "introducir mejoras, siempre que sea posible" y "encontrar fórmulas que permitan compatibilizar las inquietudes de las personas abonadas con el objetivo fundamental de preservar Marathón Inferior como el espacio de animación de Abanca-Riazor".