El Deportivo ya tiene a toda su plantilla inscrita: baile de dorsales antes del debut ante el Elche

El Deportivo inscribió esta mañana a Jonathan Asp-Jensen y a Bright Ede, dos de los fichajes de este verano. En LaLiga ya figuran inscritos todos los futbolistas que conforman la primera plantilla, aunque Bil Nsongo y Teun Gijselhart saltarán al campo el próximo lunes con dorsal de filial. Es una mera formalidad que no cambia el estatus de ninguno, pero que permite al club ganar tiempo a la espera de liberar a algunos jugadores que no cuentan en el proyecto. De momento, solo queda libre el 17, aunque Fernando Soriano, en la presentación de Angeliño Tasende, ya advirtió que de aquí a septiembre algún futbolista podría cambiar de número. Charlie Patiño o José Ángel Jurado, en la rampa de salida, liberarán huecos en el futuro.

Todo listo para el Dépor de cara al debut en LaLiga. Fernando Soriano se ha adelantado respecto a otros equipos que llegan más apurados con las inscripciones al inicio de competición. El único problema que debía afrontar el cuadro coruñés era el exceso de fichas. La posibilidad de inscribir a algunos jugadores sub 23 con dorsal de filial, como ha pasado con Bil Nsongo (32) y Teun Gijselhart (34), ha sido el remedio para subsanarlo.

"Se juega siempre con las fichas. Están todos inscritos, pero es un juego de fichas, no hay que darle más importancia. No cambia el contrato ni su condición, solo el número. Habrá cambios de números seguramente a lo largo de estos días. Ocurre todos los años", explicó Fernando Soriano en sala de prensa sobre dicha circunstancia. Quedaban Bright Ede (22) y Asp Jensen (18). Ambos hubiesen podido entrar con ficha de filial, aunque LaLiga tiene restricciones en sus alineaciones y el Dépor debía vigilar también no excederse en ese aspecto. Ambos tendrán dorsal de primer equipo y solo Bil Nsongo y Teun Gijselhart se caen de dicha ecuación. Además, Noé Carrillo (37) o Kevin Sánchez (33). En la página de LaLiga empezarán a figurar después del primer encuentro.

Fernando Soriano, en la rueda de prensa de preentación de Angeliño / Gus de la Paz

La operación salida

El Deportivo intentará dar varias salidas en lo que queda de verano. Eric Puerto, Charlie Patiño y José Ángel no tienen sitio en los planes de Antonio Hidalgo. Además, Arnau Comas y Dani Barcia están en la terna de salidas. En su caso, debería llegar un central más. Es una de las dos necesidades que tiene el club para reforzarse en lo que queda de agosto.

Noticias relacionadas

Además de un central, el Deportivo busca un extremo derecho. Ahí emerge el nombre de Adama Traoré, libre tras acabar contrato con el West Ham. No obstante, tanto sus altas pretensiones económicas, como su deseo por continuar en el fútbol inglés, cortan una operación que de momento no ha fructificado. Es uno de los nombres que maneja la dirección de fútbol para reforzar el costado.