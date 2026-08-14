Deportivo
El Deportivo ya tiene a toda su plantilla inscrita: baile de dorsales antes del debut ante el Elche
Teun Gijselhart y Bil Nsongo arrancarán el curso con ficha de filial a la espera de la evolución del mercado de fichajes y las salidas
El 17, el único número disponible, aunque Soriano advierte que habrá cambios tras el inicio de competición
El Deportivo inscribió esta mañana a Jonathan Asp-Jensen y a Bright Ede, dos de los fichajes de este verano. En LaLiga ya figuran inscritos todos los futbolistas que conforman la primera plantilla, aunque Bil Nsongo y Teun Gijselhart saltarán al campo el próximo lunes con dorsal de filial. Es una mera formalidad que no cambia el estatus de ninguno, pero que permite al club ganar tiempo a la espera de liberar a algunos jugadores que no cuentan en el proyecto. De momento, solo queda libre el 17, aunque Fernando Soriano, en la presentación de Angeliño Tasende, ya advirtió que de aquí a septiembre algún futbolista podría cambiar de número. Charlie Patiño o José Ángel Jurado, en la rampa de salida, liberarán huecos en el futuro.
Todo listo para el Dépor de cara al debut en LaLiga. Fernando Soriano se ha adelantado respecto a otros equipos que llegan más apurados con las inscripciones al inicio de competición. El único problema que debía afrontar el cuadro coruñés era el exceso de fichas. La posibilidad de inscribir a algunos jugadores sub 23 con dorsal de filial, como ha pasado con Bil Nsongo (32) y Teun Gijselhart (34), ha sido el remedio para subsanarlo.
"Se juega siempre con las fichas. Están todos inscritos, pero es un juego de fichas, no hay que darle más importancia. No cambia el contrato ni su condición, solo el número. Habrá cambios de números seguramente a lo largo de estos días. Ocurre todos los años", explicó Fernando Soriano en sala de prensa sobre dicha circunstancia. Quedaban Bright Ede (22) y Asp Jensen (18). Ambos hubiesen podido entrar con ficha de filial, aunque LaLiga tiene restricciones en sus alineaciones y el Dépor debía vigilar también no excederse en ese aspecto. Ambos tendrán dorsal de primer equipo y solo Bil Nsongo y Teun Gijselhart se caen de dicha ecuación. Además, Noé Carrillo (37) o Kevin Sánchez (33). En la página de LaLiga empezarán a figurar después del primer encuentro.
La operación salida
El Deportivo intentará dar varias salidas en lo que queda de verano. Eric Puerto, Charlie Patiño y José Ángel no tienen sitio en los planes de Antonio Hidalgo. Además, Arnau Comas y Dani Barcia están en la terna de salidas. En su caso, debería llegar un central más. Es una de las dos necesidades que tiene el club para reforzarse en lo que queda de agosto.
Además de un central, el Deportivo busca un extremo derecho. Ahí emerge el nombre de Adama Traoré, libre tras acabar contrato con el West Ham. No obstante, tanto sus altas pretensiones económicas, como su deseo por continuar en el fútbol inglés, cortan una operación que de momento no ha fructificado. Es uno de los nombres que maneja la dirección de fútbol para reforzar el costado.
- El día después del eclipse en A Coruña: 83.712 coches, más usuarios de bus y 218 toneladas de basura
- La Batalla Naval volverá a iluminar la noche de A Coruña con 20 minutos de fuegos artificiales: fecha, horario, lugares y cortes de tráfico
- Aterriza a una hora de A Coruña una de las mayores verbenas del verano: Panorama, El Combo, Los Satélites y París de Noia juntas desde este viernes
- Los dorsales de Bil y Gijselhart, atajos para inscribir a todos los jugadores de un Deportivo que ya suma a Angeliño
- Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua
- Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este jueves 13 de agosto
- A Coruña, ciudad del capital: los vecinos ganan de media 3.100 euros al año de rentas y beneficios empresariales
- 76 segundos de oscuridad que hicieron historia en A Coruña: un eclipse inolvidable