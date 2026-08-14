Fernando Soriano: "Deseo que haya un punto de encuentro y Riazor sea lo que ha sido siempre"

El Deportivo debutará este lunes en Liga ante el Elche con el objetivo de "la permanencia", algo "prioritario" para la entidad tras ocho años lejos de la máxima categoría nacional. Será un día especial en Riazor, aunque el estadio no rugirá como lo ha hecho siempre. Existe una brecha social debido a las condiciones específicas de los abonados de Marathon Inferior que ya fue palpable en el Teresa Herrera. Fernando Soriano, director de fútbol del club, afirma vivirlo "con tristeza" porque "la unión nos ha llevado a luchar por los objetivos".

El conjunto blanquiazul entra en la última quincena de agosto con los deberes muy hechos en el mercado de fichajes. Se esperan "uno o dos" movimientos más. Un central y un extremo derecho son las necesidades, aunque la lesión de Noé Carrillo hace pensar a Soriano si será suficiente. La evolución del centrocampista de Teo marcará si el club hace un último esfuerzo. "Quiero confiar en que la evolución sea buena", resalta, porque tiene claro que las posibles carencias de la medular las podía subsanar el canterano: "Esas cosas que nos pueden faltar creo que Noé lo puede dar".

Sin embargo, en A Coruña la preocupación social va más allá del mercado de fichajes o del propio inicio de la competición. La Federación de Peñas del club, junto a Riazor Blues y Old Faces, han convocado una protesta para acudir de naranja al duelo ante el Elche. No habrá animación. "Hay que intentar buscar entre todos una unión y una cordialidad. Deseo que haya puntos de encuentro y Riazor sea lo que ha sido siempre. El silencio no está ligado a Riazor", expresó el director de fútbol. Preguntado por la opinión del presidente Juan Carlos Escotet sobre este tema, afirmó que "no ha hablado" con él.

Fernando Soriano, en la sala de prensa de Abegondo. / Gus de la Paz

Yeremay, casi a punto para ayudar al Deportivo

Fernando Soriano afirma que Yeremay, pese a no haber debutado todavía este verano, "está muy bien" y ya lleva "dos días haciendo un gran porcentaje del entrenamiento". El canario es la gran figura del club, pero el pubis ha frenado su inicio de campaña. "Está a un nivel muy bueno, prácticamente sin dolor y casi sin molestias. Entra en la recta final", destacó sobre el 10 blanquiazul.

El canario, si nada cambia, vestirá una temporada más la camiseta del Deportivo pese al interés de numerosos clubes. Ha habido muchas "llamadas", también "alguna oferta formal", pero mientras no sea el jugador el que dé el paso para salir, la entidad está tranquila. Como "con otros muchos" de los talentos que interesan a otros equipos.

Yeremay y Mella, entrenando / RCD

La renovación de Antonio Hidalgo

El Deportivo anunció este jueves la ampliación de contrato de Antonio Hidalgo hasta 2028. "Primero por confianza, por el día a día, por rendimiento, por crecimiento. Creo que es más que merecido el trabajo que ha hecho el míster, que reciba esta confianza de parte del club", explicó Soriano sobre el entrenador de Canovelles. Consideraba el Dépor que este era "el momento perfecto" para hacerlo, y no durante la temporada, en la que tocará "sufrir en una Liga muy competitiva".

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Antonio Hidalgo / CASTELEIRO

Kevin Sánchez se gana un sitio

El director de fútbol destaca el verano que ha hecho Kevin Sánchez, quien se "ha ganado" estar en dinámica de primer equipo. Formará parte del Fabril, pero mientras su rendimiento siga aportando al equipo, será parte de la rotación: "Está defendiendo muy bien sus cualidades, lo que es Kevin. Hay jugadores que son de una forma y por nervios no lo demuestran y Kevin es lo que es. En una plantilla es un jugador que nunca sobra. Sabes que siempre te van a entregar con mayor o menor calidad, son jugadores que arrastran, que te llenan de ilusión.