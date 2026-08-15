Deportivo
5-1 | El Fabril golea al Arenteiro en Abegondo
Iker, Mauro, Lucas Castro y Cortés anotaron los goles en un duelo a puerta cerrada
El filial disputó dos duelos de 45 minutos el viernes en un triangular ante el Arosa y el Compostela
El Fabril de Manuel Pablo continúa una pretemporada cargada de partidos en la que está pudiendo probar y ver a muchos de sus jóvenes talentos. Tiene una plantilla grande, deberá hacer descartes, pero el técnico canario analiza ficha a ficha para completar su baraja. Tras haber disputado un triangular ante el Arosa y el Compostela el viernes (cayó en penaltis en ambos duelos), ayer completó un encuentro amistoso más ante el Arenteiro, equipo que militará en Tercera Federación tras un descenso administrativo.
En Abegondo, y a puerta cerrada, un equipo que mezcló juventud y algún rostro importante, como Rubén López y Samu Fernández, venció por 5-1 al Arenteiro. Iker Gil anotó un doblete en la primera parte, Mauro Valeiro y Lucas Castro ampliaron la ventaja después de que Willy recortase distancias; y Pablo Cortés sentenció el duelo en el tiempo de descuento.
El duelo ante el Arenteiro sirvió para completar una buena carga de minutos, después de los dos encuentros del viernes, cada uno de 45 minutos, en los que Manuel Pablo eligió el mismo once y solo hizo cambios a lo largo del segundo.
- Abre en Monte Alto la primera taberna de brujas de A Coruña: 'Vamos a hacer rituales y celebrar el Sabbat
- Condenada una vecina de Cambre a devolver más de 125.000 euros por vender un local reconvertido en vivienda 'inhabitable
- El eclipse marítimo de los 106 mayores de Telefónica de A Coruña: 'Quisimos hacerlo en barco porque nos pareció más original
- Dolores Vázquez abre las fiestas de Betanzos: 'Gracias por tantos años de apoyo y cariño y por hacerme sentir una betanceira profundamente orgullosa
- La Batalla Naval volverá a iluminar la noche de A Coruña con 20 minutos de fuegos artificiales: fecha, horario, lugares y cortes de tráfico
- La hostelería salva a los grandes bajos comerciales de A Coruña: 'Hay muy pocos negocios que necesitan grandes superficies
- Contacto del Deportivo por Adama Traoré: entre el dinero y el deseo del jugador
- Pull&Bear recupera su local original en el Ensanche de A Coruña