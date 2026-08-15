5-1 | El Fabril golea al Arenteiro en Abegondo

El Fabril de Manuel Pablo continúa una pretemporada cargada de partidos en la que está pudiendo probar y ver a muchos de sus jóvenes talentos. Tiene una plantilla grande, deberá hacer descartes, pero el técnico canario analiza ficha a ficha para completar su baraja. Tras haber disputado un triangular ante el Arosa y el Compostela el viernes (cayó en penaltis en ambos duelos), ayer completó un encuentro amistoso más ante el Arenteiro, equipo que militará en Tercera Federación tras un descenso administrativo.

En Abegondo, y a puerta cerrada, un equipo que mezcló juventud y algún rostro importante, como Rubén López y Samu Fernández, venció por 5-1 al Arenteiro. Iker Gil anotó un doblete en la primera parte, Mauro Valeiro y Lucas Castro ampliaron la ventaja después de que Willy recortase distancias; y Pablo Cortés sentenció el duelo en el tiempo de descuento.

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El duelo ante el Arenteiro sirvió para completar una buena carga de minutos, después de los dos encuentros del viernes, cada uno de 45 minutos, en los que Manuel Pablo eligió el mismo once y solo hizo cambios a lo largo del segundo.