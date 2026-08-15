El Deportivo - Elche podrá verse gratis pero no por televisión convencional: te explicamos cómo

Comienza una nueva temporada y, como es habitual, los aficionados al fútbol se preocupan por cómo ver a su equipo, en qué plataforma, y cuánto costará poder verlo. El Deportivo vuelve a la Primera División tras años en los que muchos partidos se retransmitían en condiciones que dificultaban su seguimiento, o en donde el pasado año, el canal de LaLiga Hypermotion se podía encontrar en muchas plataformas a un precio moderado.

En LaLiga EA Sports cinco de los partidos se reparten en DAZN y otros cinco en Movistar+, salvo tres jornadas que tiene en exclusiva Movistar+. Así lleva siendo desde hace varios años y continuará varias temporadas más, lo que obliga a los aficionados a tener que contratar paquetes que incluyan ambas plataformas o a renunciar a varios de los partidos si no se quiere asumir el coste económico de tener todo el fútbol. Para los que no pueden gastar tanto siempre queda la opción de ir a los bares a ver los partidos que desean.

Sin embargo, como viene pasando desde hace casi 30 años, un partido por jornada de la Primera División española se emite siempre gratis. Desde julio de 1997 está vigente la Ley Reguladora de las Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y Acontecimientos Deportivos que obliga a que uno de los partidos de cada fin de semana sea en abierto. En el caso de la primera jornada de liga el partido elegido por la patronal ha sido el Deportivo - Elche.

DAZN en abierto

Hasta la pasada temporada era siempre un canal de los que se puede ver por TDT quien emitía el partido en abierto. Durante muchos años el fútbol ha pasado por televisiones autonómicas, canales de RTVE, La Sexta, Cuatro o Gol, entre otras cadenas. El pasado año, al desaparecer Gol, LaLiga buscó una nueva fórmula, y es que uno de los partidos que emite la plataforma DAZN fuese también en abierto. Desde enero, ya en la segunda vuelta, Teledeporte anunció que emitiría ese partido en la televisión convencional, aunque por ahora no se ha anunciado que en la temporada que ahora comienza se vaya a seguir retransmitiendo. Sigue abierta la posibilidad de que sea RTVE u otro operador el que compre esta opción, pero de momento no hay operador.

Mario Soriano en el partido ante el Real Madrid del Teresa Herrera / Casteleiro

El partido en abierto se retransmitirá a través de DAZN y será gratis incluso para quienes no tienen contratado el servicio de la plataforma deportiva. Eso sí, para las personas interesadas será necesario crear una cuenta del plan gratuito. Además de este partido en abierto de LaLiga, la empresa indica que también se podrán ver otros eventos deportivos sin coste en directo de fútbol, pádel, balonmano o dardos entre otras competiciones, así como resúmenes y documentales.

Una vez creado el registro en la plataforma, esta podrá verse a través del navegador web o en sus aplicaciones de iPhone, iPad, Apple TV, teléfonos o tablets Android, Smarts TV o videoconsolas.

No será el único

Como norma general, en la disputa de la patronal del fútbol por eliminar este contenido en abierto y dar todos los partidos de pago, LaLiga ha decidido que los partidos que dará en abierto no serán nunca de equipos que disputen competiciones europeas, por lo que se elimina de la ecuación a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal, Betis, Celta, Real Sociedad y Getafe. Un hecho que hace que muchos de los partidos del Deportivo sean candidatos a ser en abierto cuando no juegue contra alguno de estos ocho equipos.

En la jornada 2 el partido en abierto será el Athletic Club - Sevilla, en la tercera el Racing de Santander - Elche y en la cuarta el Espanyol - Sevilla. El partido del Deportivo ante el Málaga de la próxima semana o el del Valencia de dentro de dos será también en DAZN, aunque ya en el plan de pago. En la jornada cuarta el Deportivo jugará ante el Villarreal y será en Movistar+, puesto que este operador dispone de los derechos televisivos de tres jornadas completas en exclusiva y ha elegido ese fin de semana como el primero de esta temporada.