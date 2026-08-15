De ganar al Real Madrid a sufrir goleadas: así fueron los últimos diez estrenos del Deportivo en LaLiga

El Deportivo recibe este lunes al Elche en la primera jornada de LaLiga 26/27. La competición echa a andar este sábado en Vitoria, y por delante esperan diez meses de fútbol. Los blanquiazules lucharán por la salvación tras ocho años alejados de la élite nacional. La última vez que Riazor acogió una jornada inaugural, en frente estaba un Real Madrid que embistió (0-3) al equipo entonces dirigido por Pepe Mel. Una premonición de lo que vendría después en un curso calamitoso que provocó una reacción en cadena. El club ha sufrido una gran metamorfosis desde entonces, y ahora regresa con un proyecto deportivo más asentado, y con el deseo de que este sea solo el primer paso hacia un futuro estable en LaLiga.

Antonio Hidalgo afronta un debut ilusionante en Primera División. Será también un día especial para él. Como entrenador nunca ha dirigido un encuentro de la máxima categoría. Como futbolista, aunque hizo gran parte de su carrera en Segunda (400 partidos disputados), sí pudo catar las mieles de LaLiga en tres etapas diferentes: con el Tenerife (10 duelos, en la 01-02), con el Málaga (35, en la 05-06) y con CA Osasuna (12, en la 08-09). El técnico de Canovelles acaba de renovar su contrato hasta 2028, en una muestra de confianza de la entidad y una apuesta por la continuidad antes de que comience el fuego real. "Tocará sufrir", señaló Soriano en la presentación de Angeliño Tasende.

Sinama Pongolle y Antonio Hidalgo, en la celebración del segundo gol del Málaga ante el Tenerife. / EFE

Cuatro victorias y cuatro derrotas en los últimos diez estrenos en Primera

Cada jornada vale lo mismo en una temporada. Es un tópico. Pero empezar con buen pie es el objetivo primordial de todas las plantillas, que miran con reojo al parón de selecciones de septiembre. El primer punto de control para todos los equipos. El Deportivo, en LaLiga, ha mezclado sus resultados a partes iguales. Ha pasado tanto tiempo lejos del lugar que le corresponde que todos los nombres protagonistas de estas fechas suenan a pasado lejano.

En la 17/18, con Pepe Mel al mando, y debutantes como Fabian Schar o Zakaria Bakkali, el conjunto coruñés cayó derrotado ante el Real Madrid por 0-3. Los otros resultados negativos datan de la 14/15, con Víctor Fernández al mando, en Granada (2-1); la 09/10, con Lotina, ante el Real Madrid en el Bernabéu (3-2); y un doloroso 0-3 contra el Almería en Riazor en 2007, de nuevo con el vasco en el banquillo.

Riazor debe ser clave en Primera División. Si bien la brecha social debido a las medidas en la grada de Marathon Inferior será palpable el lunes, a nadie se le escapa la importancia de hacerlo bien en el feudo coruñés. Más allá de que en los últimos años el Dépor ha rendido bien fuera de casa. Riazor ha protagonizado ocho de los últimos diez debuts en Liga. La última victoria en una primera jornada fue ante el Eibar (2-1) en el curso 16/17, que arrancó con Gaizka Garitano en el banquillo. Osasuna (2-0, en 2012), Real Madrid (2-1, en 2008) y el Real Zaragoza (3-2, en 2006) completan la estadística. Solo ante la Real Sociedad en 2015 y frente al Zaragoza en 2010 Riazor se quedó sin ver goles.

Luismi Cruz, durante el Deportivo-Real Madrid / CASTELEIRO

El Deportivo, ocho años y una sola derrota

La travesía en el desierto ha llegado a su final. Ocho años después, el Deportivo, uno de nueve, jugará de nuevo en Primera División. Natxo González, Juan Antonio Anquela, Fernando Vázquez, Borja Jiménez , Imanol Idiakez y el propio Antonio Hidalgo han sido los seis entrenadores que han dirigido los ocho debuts ligueros en este tiempo. Solo en 2018 y en 2025 se celebraron fuera de Riazor.

Al Deportivo le ha ido bien en sus primeras jornadas prácticamente siempre en este tiempo. La mayoría de campañas, partiendo entre los grandes de la categoría, tanto en Segunda como en Primera Federación. Solo en la 24/25, en el regreso a LaLiga Hypermotion, cayó derrotado ante el Real Oviedo por 0-1. También empató ante el Rayo Majadahonda en la 23/24 (0-0) y contra el Albacete, el curso 18/19.

Yeremay y Mella, las figuras de la nueva era blanquiazul / RCD

El conjunto coruñés cuenta cinco victorias en sus últimos ocho duelos de apertura. Ganó en Los Cármenes ante el Granada hace un año (1-3), venció a la Balompédica Linense (2-1) en 2022; goleó al Celta Fortuna (5-0) un curso antes; tumbó por la mínima al Salamanca (2-1) en la extinta Segunda B y al Real Oviedo (3-2) antes de enlazar una terrible racha de la que nunca fue capaz de reponerse.

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El lunes a las 21.00 el Deportivo empezará a escribir una nueva historia. Con otros protagonistas, un equipo plagado de debutantes y la ilusión intacta por ser la revelación del campeonato. El objetivo es claro, como la plantilla ha transmitido en las primeras semanas del verano: el Dépor luchará por la salvación y su gente deberá volver a abrazar el sufrimiento.