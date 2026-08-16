2-1 | El Dépor Abanca le da un susto al Real Madrid en Valdebebas
Lucía Pardo adelantó a las coruñesas, pero llegó la remontada
Con una derrota más que digna de las blanquiazules en Valdebebas (2-1), el Dépor Abanca de Alberto Rodríguez cerró el círculo de duelos de este verano entre el club coruñés y el Real Madrid tras medirse los primeros equipos masculino en el Teresa Herrera y los filiales en Viveiro. El conjunto blanquiazul, con diez caras nuevas y ya con Inês Pereira de nuevo reintegrada, se puso por delante y le dio un buen susto al subcampeón del campeonato español, que terminó por rehacerse.
Hasta el descanso se llegó en tablas, pero el Dépor Abanca demostró su veneno a campo abierto cuando un pase en profundidad de Eva Alonso, tras la defensa del área propia, acabó en los pies de Lucía Pardo, quien no falló después de una galopada de casi medio campo. Era el minuto 56, aunque es cierto que el conjunto blanco no tardó mucho en reestablecer lo que dictaba la lógica de las aspiraciones de ambos equipos. En el 61 fue Oihane quien remachó a la red un centro de Candela Rodríguez, mientras que en el 66 Pau Rubio desniveló de nuevo el marcador en un centro aparentemente inofensivo que se coló en la meta de la portera lusa.n
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