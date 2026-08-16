Deportivo - Elche: este es el posible once del Dépor para su regreso a Primera División

El Deportivo vuelve este lunes (21.00 horas, Dazn) a ejercer como equipo de Primera División en su partido de la primera jornada de liga contra el Elche en Riazor. El conjunto blanquiazul regresa a la máxima categoría tras ocho largos años de travesía por Segunda División y Primera RFEF. Con Antonio Hidalgo a los mandos y un proyecto que combina a las estrellas del ascenso con una ristra de fichajes llamados a aportar talento emergente y veteranos estelares como Aubameyang y Angeliño, los herculinos inician un camino que, dentro de diez meses, esperan completar con la permanencia en la élite dentro de diez meses.

Después de siete ensayos de pretemporada, que se saldaron con tres triunfos, tres empates y una derrota, ante el Real Madrid en el Teresa Herrera, el técnico de Canovellas ha podido perfilar un once prototipo con el que arrancar la primera jornada. Las lesiones lastraron la preparación de jugadores importantes como Loureiro, David Mella y Yeremay. También frenaron a otros como Altimira y el recién llegado Jonathan Asp Jensen. El cercedense y el de Espasande formarán parte de una convocatoria en la que todavía no entrará el astro canario, el único de la plantilla que todavía no se ha vestido de corto este verano. El carrilero catalán y el mediapunta danés también apuntan a ver el encuentro desde la grada.

Consistencia en la defensa

El primer once de Antonio Hidalgo en Primera División apunta a combinar buena parte de los recién llegados con algunos de los jugadores que fueron inamovibles en sus esquemas el curso pasado. La primera novedad será el portero, Leo Román. Pagado a golpe de talonario al Mallorca, el meta ibicenco apunta a ganarse la titularidad por encima de Álvaro Ferllo y de Germán Parreño.

Por delante del balear actuará una defensa con rostros reconocibles. Ximo Navarro, ante la ausencia de Altimira, no tendrá competencia directa y será el dueño del carril derecho. En la izquierda tendrá las llaves Giacomo Quagliata. Aunque Angeliño titular ante el Genoa y el Real Madrid nada más confirmarse su fichaje, el propio lateral de Coristanco reconoció en su presentación que todavía tiene que trabajar para alcanzar el tono físico y competitivo de sus compañeros.

Bright Ede, zaguero del Dépor, durante el Teresa Herrera / Casteleiro

En el eje, Lucas Noubi aspira a brillar en Primera con la misma contundencia que demostró el año pasado en la categoría de plata. A su lado, a la espera de ver la evolución de un Loureiro que comenzó a tener minutos hace una semana, estará Bright Ede. El zaguero polaco de 19 años ya dejó buenas actuaciones en los amistosos veraniegos y es una de las apuestas de presente y futuro del conjunto blanquiazul en este mercado estival.

Una incógnita en tres cuartos

Si algo convenció a Antonio Hidalgo y a buena parte del deportivismo en los amistosos de este verano fue la dupla que formaron Lorenzo Amatucci y Mario Soriano en la sala de máquinas. El fútbol del Deportivo pasará por las botas del italiano y del madrileño, que llevarán el metrónomo y la brújula del equipo en tareas con y sin balón. El trivote lo completará un Diego Villares que será el capitán blanquiazul en su estreno particular en Primera División. Además de sus contribuciones sin balón, sumó en verano su capacidad para actuar en posiciones más altas, cerca de la mediapunta.

Arda Guler y Amatucci en el Deportivo-Real Madrid del Teresa Herrera. / Casteleiro

En el esquema asimétrico de Antonio Hidalgo, la principal duda para el estreno liguero contra el Elche está en el costado derecho. Luismi Cruz ha tenido protagonismo en esa faceta de interior, extremo y mediapunta, alternando las tres funciones según el momento del partido. El andaluz asumió protagonismo en un verano en el que el de Canovelles tardó en tener disponible a David Mella. El de Espasande, recuperado ya de su operación de rodilla, revolucionó la segunda parte del duelo ante el Genoa y volvió a tener minutos ante el Real Madrid. Aunque todavía le falta rodaje, puede ser un recurso para ganar amplitud y electricidad en ataque contra el Elche.

La dupla de Bil y Aubameyang

Se llevan más de quince años de diferencia, pero parecen destinados a cargar con la responsabilidad del gol en el Deportivo. Pierre-Emerick Aubameyang y Bil Nsongo apuntan a iniciar la liga como la dupla de atacantes de Antonio Hidalgo. El gabonés, que marcó en pretemporada ante el Lugo, ya demostró que no ha perdido ni una pizca de velocidad y que mantiene intactos todos sus recursos como delantero estrella del proyecto.

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A su lado, el talento camerunés mantiene su evolución y su capacidad física en la punta del ataque e, incluso, actuando momentáneamente caído hacia el costado izquierdo. Ambos se retroalimentan y el acierto de uno puede allanar el camino del otro hacia el gol.