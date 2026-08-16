El Deportivo estrecha el cerco sin acelerar por el central zurdo: Brassier, Zézé, Jesus...

Al Deportivo le quedan dos fichajes y, aunque el cierre del periodo de pases aparece en el horizonte, está optando por madurar la llegada de un central zurdo y de un extremo diestro para redondear una plantilla que tiene caras nuevas. La prioridad es encontrar un defensa por dentro que complemente a Lucas Noubi, Miguel Loureiro y Ede Bright y el club coruñés tiene múltiples opciones encima de la mesa en una operación por la que aún no ha pisado el acelerador. Hay tres nombres que se encuentran en esa relación. Uno de ellos es Juan Jesus, quien acabó contrato con el Napoli y que ha rechazado opciones en el país transalpino, y los otros dos son Lilian Brassier y Nathan Zézé, futbolistas del Stade Rennais y del Neom SC, de las ligas francesas y saudí, según apuntó Mateo Moretto y pudo confirmar este diario.

El galo es un futbolista de 26 años y parece alejado de esa figura del defensa veterano que buscan en Abegondo, pero lleva ya seis años compitiendo en la Ligue 1, donde acumula más de 160 partidos. Tiene contrato con su club hasta 2029 y la campaña pasada disputó 25 partidos con más de 2.000 minutos. Nathan Zézé es también francés, pero de tan solo 21 años. Hace un año llegó al fútbol saudí en un traspaso millonario que le reportó 20 millones a su anterior club, al Nantes.

El resto de tareas

El Deportivo ha incorporado, de momento, a Leo Román, Bright Ede, Angeliño, Teun Gijselhart, Lorenzo Amatucci, Jonathan Asp-Jensen y Aubameyang. Además de los cinco futbolistas a los que no se le renovaron contratos o cesiones, el club coruñés ha colocado a Álex Petxarroman, Diego Gómez y Mohamed Bouldini. Quedan por encontrar destino Eric Puerto, Charlie Patiño, José Ángel e incluso Dani Barcia y Arnau Comas.

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No parece sencillo que ninguno de esos futbolistas abandone el Deportivo antes del estreno en Liga de este lunes frente al Elche. La Dirección de Fútbol no deja de lado todas estas operaciones pero se ha centrado en los últimos días en cuadrar el puzle de las inscripciones. Cuenta con 27 futbolistas a 25 plazas, pero tiene la baza de anotar con dorsal del Fabril a futbolistas como Bil Nsongo o Teun Gijselhart e incluso Eric Puerto, que pueden alternar entre el primer y el segundo equipo por edad. El resto de fichajes ya tiene todo el papeleo y aparecen en la plataforma de LaLiga, incluidos Bright Ede y Asp-Jensen, los últimos sumados esta mañana.