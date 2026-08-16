Hidalgo explica que su renovación depende de la permanencia: "Hay que ganarse estar en el Dépor"

Antonio Hidalgo mentaliza al Deportivo para "sufrir" de cara al debut ante el Elche de Martín Anselmi este lunes a las 21.00 en Riazor. Será un estreno especial para el técnico de Canovelles, quien al igual que muchos jugadores de la plantilla, se estrenarán en Primera. Con el objetivo de la permanencia entre ceja y ceja, los blanquiazules acuden a la cita tras una pretemporada marcada por tener a "demasiados jugadores con molestias". Llega la hora de la verdad. "Un gran reto" para todo el vestuario. También para el técnico, quien acaba de renovar hasta 2028 con una ampliación supeditada a la permanencia: "Es una fórmula muy parecida a la que tenía cuando llegué. Hay que ganarse estar en el Dépor".

"En lo global me ha gustado [la pretemporada]. El equipo ha competido siempre contra todo el mundo. Siempre está vivo, es una de nuestras señas de identidad". Con esa mentalidad afronta Antonio Hidalgo el nuevo curso. En Primera, el Deportivo deja de ser uno de los grandes de la categoría, pero el técnico ha mentalizado a sus pupilos para una exigencia que "será mayor". "Tenemos que pensar en la dificultad de lo que viene. Va a haber épocas difíciles. Que esa cabeza vaya funcionando siempre. Hay que estar siempre vivos en cualquier situación, es una liga muy larga, muy competitiva", remarca de cara al debut liguero. No podrán tener el mismo protagonismo en el juego que el curso pasado, por lo que tiene claro que el éxito pasa por asimilar esa dificultad y competir de principio a fin: "Hay que estar muy ajustados, te desajustas una vez y a este nivel te ganan el partido". El ejemplo estuvo en el Teresa Herrera.

Hidalgo tiene claro que la salvación pasará porque cada jugador sobre el campo se sacrifique: "Tienes que ser capaz de materializar esa dosis de balón. Y sobre todo tener ganas de sufrir, ese sufrimiento bueno siempre está bien. Es sufrimiento bueno". Por eso pide a los suyos no disfrutar solo en el triunfo y estar siempre "con alma, pasión y todos juntos".

Luismi Cruz, durante el partido ante el Real Madrid en pretemporada / CASTELEIRO

Riazor, entre el estreno y la brecha social

La afición blanquiazul afronta el regreso a Primera ocho años después entre la ilusión por estar de vuelta y el enfado debido, principalmente, a la brecha generada por las condiciones específicas de Marathon Inferior. El naranja tomará paso sobre el azul y, como sucedió en el Teresa Herrera, el ambiente será muy diferente al ruido habitual de un estadio que siempre aprieta y condiciona. Hidalgo, parafraseando a Fernando Soriano, afirma sentir "un punto de tristeza" por "ver al estadio así".

"Hemos vivido cosas increíbles. Lo que viví desde el día de Valladolid hasta Las Palmas no lo he vivido nunca, ni sé si lo viviré. Eso es el deportivismo. Hace mucho tiempo que estamos fuera de Primera. Necesitamos unión para sacar esto adelante. Empujar muchísimo y dar muchísimo", resalta el técnico en una previa marcada no solo por el aspecto futbolístico.

Así llega físicamente al Deportivo

Ha sido una pretemporada atípica para un Deportivo que ha contado con varias bajas sensibles que condicionarán el primer once titular ante el Elche. Antonio Hidalgo afirma que David Mella "sí" está para partir de inicio. El de Espasande ha sido una bocanada de aire fresco para una banda derecha huérfana desde la lesión de Alti al principio del verano. Con el zurdo se cierra una duda en el costado, aunque hasta ahora solo ha disputado dos tramos de 45 minutos.

Hidalgo no da pistas sobre el estado físico de ninguno de sus jugadores. Miguel Loureiro es otro de los futbolistas que, como Angeliño, llegan a menor ritmo, y no se espera su presencia en el once titular. Será "difícil" ver en la convocatoria a Jonathan Asp-Jensen, Altimira y Yeremay. Solo trató el estado físico del canario, aquejado de pubalgia: "Es una lesión un poco puñetera. Lo más importante es que se encuentre bien. Sus sensaciones, el volumen que puede aceptar. Si fuera final de temporada podríamos arriesgar". El 10 no juega desde el ascenso en Pucela. Quien no estará, al menos durante "unas cuantas semanas", es Noé Carrillo, quien sufrió un esguince en el duelo ante el Real Madrid.

Yeremay y Mella / RCD

El mercado de fichajes del Deportivo

Antonio Hidalgo cree que estas primeras semanas de competición servirán para ver qué necesidades tiene la plantilla de cara al final de mercado. Se busca un central y un extremo derecho. "Si va a alcanzar o no lo veremos en el futuro", expresa sobre el actual plantel, sobre el que todo el mundo tiene "la inquietud" de saber "cómo se comportará" en LaLiga, una competición "nueva para todos".

En la rampa de salida hay varios jugadores. Uno de ellos, Dani Barcia: "Con Dani hemos sido claros en los últimos días. Le hemos explicado la posibilidad de la rotación que puede haber, con la posibilidad de que llegue un jugador más. Dani tiene que valorar las situaciones que crea más conveniente para su futuro".

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También apunta a salir José Ángel, un futbolista importante en los últimos dos ascensos y uno de los capitanes de la plantilla. El técnico catalán elogió a uno de los pesos del vestuario: "Hay que destacar la profesionalidad de José Ángel, cómo entrena, cómo compite, sigue siendo uno de los capitanes. Hay que darle un papel importantísimo en el ascenso".