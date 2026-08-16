Así llega el Elche, el rival del Deportivo: entre el vértigo y el riesgo de Anselmi

Hace 15 meses, cuando el Deportivo y el Elche se vieron las caras por última vez, los ilicitanos asaltaban Riazor sin apenas oposición para consagrar el ascenso a la máxima categoría. Eder Sarabia, en el banquillo, se emocionaba en la sala de prensa del estado coruñés por lo conseguido. Empezaba un camino sufrido para los franjiverdes, quienes lograron la salvación con un apurado final de campaña después de haber sido el equipo revelación en el primer tramo. Al otro lado, el proyecto blanquiazul empezaba a tomar forma, todavía sin Antonio Hidalgo, quien, precisamente, había estado en la terna por el banquillo que ocupó durante dos campañas el bilbaino. Este lunes se reencuentran, en plena reconstrucción de un Elche que ha perdido a varios de los nombres más destacados de la pasada temporada.

Anselmi, en el banquillo del Elche

Ni Eder Sarabia ni Álvaro Rodríguez o Aleix Febas estarán este lunes en Riazor. En su lugar, el equipo ilicitano se reconstruye en busca de encontrar estabilidad en Primera División y asentarse en la élite. Al banquillo ha llegado Martín Anselmi, un técnico novel en España, pero que ha dirigido a grandes clubes como el FC Porto o el Botafogo. En sus vitrinas lucen dos Copas Sudamericanas logradas con Independiente del Valle, primero como asistente, después como técnico principal. Además de una Recopa, una Copa y una Supercopa de Ecuador; y una Taça Rio con Botafogo.

A sus 41 años afronta un reto mayúsculo y diferente: ya no aspira a metal, sino a salvar a un equipo que todavía apura los deberes estivales para reforzar la plantilla. Hay continuidad, pero también varias bajas sensibles. En su libreto figuran varias ideas que se mostrarán en Riazor: destaca la presión alta; la línea defensiva adelantada, como la de Flick o la de José Alberto; el uso de una línea de tres con líbero y la búsqueda de un ritmo de juego alto y vertical para dominar los partidos. Alegría y personalidad son sus ingredientes favoritos.

Kevin Sánchez arma el disparo ante la presión de Bigas y Affengruber. / Casteleiro/Roller Agencia

Cambio de estrellas

Además de la salida de Eder Sarabia, alma mater del proyecto, el conjunto ilicitano vendió a Álvaro Rodríguez por 25 millones (la mitad le corresponden al Real Madrid) al Bournemouth; y ha sufrido las bajas de jugadores claves como Aleix Febas al Celta; André Da Silva al FC Porto; o Rafa Mir, segundo máximo anotador por detrás del ariete luso. Eso sí, ha logrado retener al austríaco David Affengruber, un jugador clave en la defensa que interesó a numerosos equipos.

Entre las altas destacan varios futbolistas que ya estaban en calidad de cesión y que continuarán en la plantilla, como el lateral diestro Buba Sangaré; el zaguero Víctor Chust; o el centrocampista Gonzalo Villar, quien sonó para reforzar al Dépor. El mediocentro murciano, canterano del Elche, volvió a casa en enero procedente del Dinamo de Zagreb y, tras la salida de Febas, es el jugador llamado a dar un paso al frente en la sala de máquinas.

La gran estrella, con permiso de Germán Varela, apunta a ser Facundo Buonanotte. Un mediapunta argentino que llega procedente del Brighton tras haber pasado por Leicester, Chelsea o Leeds. Lucirá el 10 en Riazor y es el gran nombre del verano. Javi Morcillo, procedente del Atlético de Madrid, es una de las apuestas para el centro del campo; mientras que para la delantera han llegado Fer Niño, procedente del Burgos, y Ezequiel Ponce, un viejo conocido que ya había vestido la camiseta del Elche. Este último fue anunciado el pasado viernes y podría llegar a viajar a A Coruña. Ambos pelearán con Abiel Osorio, retornado de cesión en Defensa y Justicia, por ser los encargados de hacer los goles que acerquen al Elche a la permanencia.

Talento joven para sumar

El Elche de Anselmi cuenta también con varios futbolistas prometedores que esperan hacerse un hueco en el equipo. Además del mencionado Javier Morcillo, de 20 años, y quien aspira a convertirse en el 6 del equipo, en pretemporada han destacado Adam Boayar, de 20 años, y Ali Houary, de 21 y retornado tras haber estado cedido en el Mirandés la temporada pasada.

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En la plantilla figura también Federico Redondo, un pivote defensivo que está actuando en defensa y logrando un buen rendimiento en verano. Exjugador de Argentinos Juniors e Inter Miami, el Elche lo traspasó el verano pasado por 2.15 millones procedente de la MLS. Es hijo de Fernando Redondo, uno de los grandes centrocampistas de su época, con pasado en el Tenerife, el Real Madrid, el Milan y Argentinos Jrs.