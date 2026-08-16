Luis Pastur, el ayudante coruñés que trae el Elche: con Anselmi a Ecuador, Chile, México, Portugal y ahora España
Estuvo hasta 2020 en Abegondo, donde dirigió a algunas promesas blanquiazules y ahora es uno de los puntos de apoyo del entrenador argentino de los ilicitanos
Cuando hace seis años y medio, Luis Pastur (A Coruña, 1991) abandonó la zona de confort que representaban las categorías inferiores del Deportivo en Abegondo y su ciudad, A Coruña, para lanzarse al vacío y comandar el fútbol formativo de un club ecuatoriano emergente, como Independiente del Valle, nunca habría imaginado que volvería a Riazor sentado en el banquillo visitante para un partido de Primera División. Quien en su día entrenó en la base blanquiazul a Adrián Guerrero, Pablo García o Mauro Valeiro, entre otros, es ahora uno de los dos ayudantes de Anselmi en el banquillo del Elche, un equipo que se medirá este lunes al club coruñés.
Su trayectoria
Pastur conoció a Anselmi cuando ambos estaban en Ecuador, uno en la base y el otro como ayudante del entrenador principal. El argentino se llevó al coruñés a Chile, a La Calera, y recurrió a él en su vuelta para ser el entrenador principal del Independiente del Valle, donde consiguió dos copas sudamericanas. De ahí se fue al Cruz Azul, un gigante en México, y posteriormente a un Porto, con dos Champions, que comanda el fútbol luso, junto a Benfica y Sporting. Todas esas experiencias al máximo nivel entre ambos llevaron a Anselmi a pensar en el entrenador blanquiazul para su aventura en Elche, después de tomar un receso en los meses que estuvo el argentino en el Botafogo. Valora de Luis Pastur su capacidad de análisis de los rivales y de los propios entrenamientos, de cómo prepara y programa las tareas del equipo en el día a día. El entrenador del rival del Dépor cuenta también en su equipo técnico con un especialista en jugadas a balón parado.
El coruñés apostó por el riesgo y el tiempo le ha recompensado a sus 35 años. Cruzó el charco y las oportunidades aparecieron, siempre sustentadas por sus conocimientos y por la gran formación que existe en el fútbol español y gallego y en el propio Abegondo. Ahora le tocará sentarse en el banquillo del conjunto rival y enfrentarse al equipo de su ciudad.
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