RC Deportivo - Elche CF: Horario y dónde ver en TV y online la primera jornada de LaLiga EA Sports

Regresa LaLiga a Riazor ocho años después. El Deportivo recibe este lunes a las 21.00 al Elche en un duelo entre dos candidatos a la permanencia que quieren arrancar con buen pie. Antonio Hidalgo acude al encuentro con varias bajas sensibles, entre la que destaca Yeremay Hernández, en duda por problemas de pubalgia. No forzará el club a su estrella. El canario se suma a las ausencias de Asp Jensen y Adrià Altimira a un debut que se podrá seguir en televisión. En La Opinión explicamos todas las claves para seguir la temporada del conjunto coruñés. Habrá partidos que solo se podrá ver por plataformas de pago y otros, como sucede en este Dépor-Elche, que se podrá seguir de manera gratuita.

Ocho años después vuelve el fútbol de Primera División a Riazor. La jornada inaugural es clave, y en los últimos años los blanquiazules han logrado buenos resultados en el primer partido de competición. Han cambiado muchas las cosas para una escuadra blanquiazul que tiene ahora otros nombres propios.

El Deportivo se presentará a Riazor con siete nuevos fichajes. Leo Román ha reforzado la portería; Bright Ede y Angeliño Tasende, la defensa; en el centro del campo han llegado Teun Gijselhart, Lorenzo Amatucci y Asp Jensen; y arriba, para el gol, Aubameyang, el gran nombre del mercado. El gabonés será titular y apunta a ser uno de los grandes nombres del curso en clave coruñesa.

Hidalgo, de momento, no podrá contar con Yeremay. Es la gran figura del Dépor y ha sido un jugador capital para ascender de Primera Federación a Primera División. Sin embargo, el pubis le lastra y todavía no ha debutado. El club busca protegerle, que se recupere bien y pueda volver a aportar lo antes posible.

Aubameyang / RCD

Horario del partido entre el Deportivo y el Elche

El Deportivo arrancará la temporada con el objetivo de una victoria que encamine el curso hacia buen puerto. Será un año de sufrimiento, lucha y entrega para conservar la categoría después de mucho tiempo lejos de la élite.

El RC Deportivo - elche CF se disputará este lunes 16 de agosto a las 21.00 horas en el Estadio de Riazor.

Dónde ver en TV el partido entre el Deportivo y el Elche

El encuentro entre el Deportivo y el Elche tendrá retransmisión en directo por televisión. Se podrá ver a través de las plataformas habituales de pago. Se emitirá a través de DAZN y los distribuidores oficiales. Al ser la jornada en abierto, se podrá seguir a través de la propia plataforma de DAZN con una suscripción gratuita.

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