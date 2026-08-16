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Dónde ver todos los partidos del Deportivo en LaLiga EA Sports 2026-27: canales, precios, TV y online

Consulta en qué canal puedes ver los partidos de LaLiga EA Sports y todo el fútbol y operadoras desde la TV y en 'streaming' online

Mario Soriano en el partido ante el Real Madrid del Teresa Herrera

Mario Soriano en el partido ante el Real Madrid del Teresa Herrera / Casteleiro

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Alguer Tulleuda Bonifacio

LaLiga EA Sports 2026-27, que tendrá después de ocho años al Deportivo, abre sus puertas una temporada más. Después de largos meses de espera con la disputa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de por medio, ha llegado el momento de la verdad con un nuevo curso liguero plagado de emociones novedades.

Los 20 equipos que componen la Primera División española han aprovechado el verano para reforzar línea a línea su plantilla, del primer equipo hasta el último. Todavía faltan días para el cierre del mercado, pero el campeonato nacional contará con nuevas estrellas como Yan DiomandeCuti RomeroAnthony Gordon o Rodri Hernández, una vez se confirme su traspaso por el FC Barcelona.

Es precisamente el conjunto azulgrana quien tendrá la misión de defender el título logrado la temporada pasada, el segundo consecutivo a los mandos de Hansi Flick. Se han reforzado y bien durante el verano Real Madrid y Atlético de Madrid, que deberían ser los principales perseguidores de los campeones, aunque no hay que descartar al Villarreal con la llegada de Íñigo Pérez al banquillo 'groguet'.

Dónde ver LaLiga EA Sports 2026/27 en España por TV y online

Los partidos de LaLiga EA Sports 2026/27 se pueden ver en España a través de Movistar Plus+, DAZN y Orange TV. Movistar Plus+ ofrece la competición al completo dentro de sus paquetes de fútbol, mientras que DAZN retransmite cinco partidos por jornada en 35 de las 38 jornadasOrange TV también permite seguir todos los encuentros de Primera División a través de sus tarifas que incluyen fútbol.

Movistar Plus+

  • Ofrece todos los partidos de LaLiga EA Sports.
  • Paquete LaLiga: 36 euros al mes. Incluye LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, Copa del Rey y Supercopa de España. (Fútbol Total: 50 euros al mes. Añade Champions League, Europa League y Conference League al fútbol nacional)
  • Los encuentros se reparten entre LALIGA TV por M+ y DAZN LALIGA.
  • Se puede ver por televisión y también online en Movistar Plus+.

DAZN

  • Emite cinco partidos por jornada en 35 de las 38 jornadas.
  • Plan Fútbol: 14,99 euros al mes durante 12 meses, con contratación hasta el 20 de septiembre de 2026.
  • LaLiga está incluida en el Plan Fútbol.
  • Se puede ver en televisión, móvil, tablet, ordenador y otros dispositivos compatibles.

Orange TV

  • Ofrece todos los partidos de LaLiga EA Sports.
  • Fibra + Orange TV + todo el fútbol: desde 81 euros al mes.
  • El fútbol está incluido dentro de determinados paquetes de fibra, móvil y televisión.
  • También ofrece otras competiciones como la Champions League, Europa League y Conference League.
  • Los partidos pueden verse por televisión y online a través de Orange TV.

Los encuentros también se pueden seguir online y en directo desde las aplicaciones y plataformas de Movistar Plus+, DAZN y Orange TV, disponibles en dispositivos móviles, ordenadores, tablets y televisores compatibles.

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Desde LA OPINIÓN te contamos dónde ver todos los partidos del Deportivo en LaLiga EA Sports 2026/27, los horarios de cada jornada, los canales de televisión y cómo seguirlos online en directo.

Fuente: Sport

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