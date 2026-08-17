Fútbol | Deportivo
Antonio Hidalgo: «Debemos tener más lucidez y saber pasarlo mal por momentos»
El técnico del Deportivo, tras el empate ante el Elche: «Hubo momentos de desajustes que intentamos arreglar con más piernas en el campo»
«Esto va de sumar cada semana, sabemos la dificultad de lo que empezamos», reflexionó Antonio Hidalgo en los micrófonos de Dazn al finalizar su primer partido como entrenador en Primera División. El técnico valoró el empate del Deportivo ante el Elche en un duelo reñido, en el que se mostró más satisfecho por lo visto en el primer tiempo que en el segundo. «Debemos tener lucidez y saber pasarlo mal por momentos», enfatizó. Ni el técnico ni los jugadores respondieron preguntas que no tuviesen que ver con el encuentro.
«Hicimos una gran primera parte. Fuimos capaces de emparejar muchas situaciones contra un equipo con mucha gente dentro y con mucha posesión», analizó el entrenador de Canovelles. Aun con el resultado favorable durante buena parte del encuentro, lamentó el tanto del empate. «Hubo momentos de desajustes que intentamos arreglar con más piernas en el campo», explicó.
Aclimatarse a Primera
Hidalgo resaltó la necesidad de recuperar a efectivos en la parcela ofensiva. «En pretemporada, jugadores como Altimira o Jensen casi no han jugado. Tenemos fuera a gente de arriba que necesitamos para que en esos minutos finales pasen más cosas», advirtió el técnico catalán, que no perdió la esencia de su equipo en el salto de Segunda a Primera División.
El duelo ante el Elche fue el estreno en partido oficial de jugadores como Aubameyang y Leo Román, que brillaron con luz propia para buscar el triunfo y que ayudaron a evitar la derrota. «Se invirtió en jugadores diferenciales. A Auba no lo vamos a descubrir ahora. Tenemos que seguir en situaciones de último pase y ajustar un poco más para plantarnos delante del portero», matizó Antonio Hidalgo, que también felicitó al meta por sus intervenciones. Sabe que el Dépor tendrá que aprender a desenvolverse en esos tramos exigentes, un trámite ineludible para seguir en Primera.
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