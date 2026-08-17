Aubameyang, tras su primer tanto con el Deportivo: «Si haces un buen control, es más fácil marcar gol»

Más constructivo que contento. Así se mostró Pierre-Emerick Aubameyangtras el estreno del Deportivo en liga ante el Elche. «Tenemos que acostumbrarnos, la liga no es fácil. Jugamos bien, pero nos faltaron piernas al final. Esto nos va a servir para el futuro», reflexionó ante los micrófonos de Dazn.

El gabonés repasó su primer gol en Riazor, una obra de arte a pase de Amatucci que sirvió para abrir la lata y establecer el 1-0 provisional en el minuto 21. «Si haces un buen control, es más fácil hacer gol», indicó el delantero blanquiazul al terminar su primera gran noche en Riazor.

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El ariete de 37 años se mostró muy contento por el recibimiento de A Coruña y el Deportivo desde su llegada este verano. «La gente es muy buena conmigo desde que llegué», añadió.