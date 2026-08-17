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Fútbol | Deportivo

Aubameyang, tras su primer tanto con el Deportivo: «Si haces un buen control, es más fácil marcar gol»

"Jugamos bien, pero nos faltaron piernas al final", reconoce el delantero gabonés

Aubameyang celebra su primer gol en Riazor

Aubameyang celebra su primer gol en Riazor / Carlos Pardellas

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Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Más constructivo que contento. Así se mostró Pierre-Emerick Aubameyangtras el estreno del Deportivo en liga ante el Elche. «Tenemos que acostumbrarnos, la liga no es fácil. Jugamos bien, pero nos faltaron piernas al final. Esto nos va a servir para el futuro», reflexionó ante los micrófonos de Dazn.

El gabonés repasó su primer gol en Riazor, una obra de arte a pase de Amatucci que sirvió para abrir la lata y establecer el 1-0 provisional en el minuto 21. «Si haces un buen control, es más fácil hacer gol», indicó el delantero blanquiazul al terminar su primera gran noche en Riazor.

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El ariete de 37 años se mostró muy contento por el recibimiento de A Coruña y el Deportivo desde su llegada este verano. «La gente es muy buena conmigo desde que llegué», añadió.

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