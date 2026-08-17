Uno a uno del Deportivo-Elche: Aubameyang y Leo Román, los mejores
Las notas de los futbolistas blanquiazul en el regreso a Primera División
EL MEJOR
Aubameyang (8)
Si hay jugadas que justifican un partido y una entrada, una de ellas es el primer gol. Sublime.
EL ONCE TITULAR
Leo Román (8)
Fue una de las apuestas del mercado y con tres grandes manos justificó su llegada.
Ximo Navarro (6)
Muchos problemas con Valera en banda, pero demostró su jerarquía en el costado diestro.
Lucas Noubi (6)
Tuvo trabajo y lo fue solventando. Se le adelantó Marc Aguado en el 1-1.
Bright Ede (6)
Salió de posición en algunos momentos y cometió errores, pero fue un valladar.
Giacomo Quagliata (5)
Estuvo más tímido que en otras ocasiones, pero es verdad que contaba con tareas defensivas.
Adrià Altimira (5)
Tras un verano con pocos minutos, se le vio más tímido de lo habitual en su juego.
Lorenzo Amatucci (7)
Soberbio pase en profundidad en el gol. Destacado.
Mario Soriano (6)
Le faltó la finura de otras ocasiones, pero fue el guía.
Jonathan Asp-Jensen (5)
Tímido en su estreno, aunque casi logra un gol de bandera.
Bil Nsongo (7)
Riazor está enamorado de él. Activo en la presión, un incordio para los defensas.
LOS CAMBIOS
Villares |5| Trabajador.
Zaka |6| Bullicioso en las jugadas de ataque y defensa.
Mella |5| Quiso sumar por banda.
Luismi |5| Actuó por dentro, tuvo el 2-1.
Kevin |s.c.| Poco tiempo.
- Amancio Ortega, fundador de Inditex, gana por primera vez más de 10.000 millones: 1,1 millones por hora
- Las excavaciones del Chuac de A Coruña retirarán más de 1,8 millones de toneladas utilizables: cimentarán la vía Ártabra y se usarán en rellenos del puerto exterior
- El primer día de cinco negocios de éxito en A Coruña: 'Teníamos la puerta abierta y no entraba nadie
- El Deportivo - Elche podrá verse gratis pero no por televisión convencional: te explicamos cómo
- Así llega el Elche, el rival del Deportivo: entre el vértigo y el riesgo de Anselmi
- Amancio Ortega acelera la rotación de su imperio: de casi no vender nada a desprenderse de activos en París, Seúl, Nueva York, España y Portugal
- El barrio de San Roque de A Coruña recupera sus fiestas después de 40 años: 'Me encantaría disfrutar de la celebración como lo hacía cuando era joven
- El Deportivo estrecha el cerco sin acelerar por el central zurdo: Brassier, Zézé, Jesus...