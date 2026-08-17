Uno a uno del Deportivo-Elche: Aubameyang y Leo Román, los mejores

EL MEJOR

Aubameyang (8)

Si hay jugadas que justifican un partido y una entrada, una de ellas es el primer gol. Sublime.

EL ONCE TITULAR

Leo Román (8)

Fue una de las apuestas del mercado y con tres grandes manos justificó su llegada.

Ximo Navarro (6)

Muchos problemas con Valera en banda, pero demostró su jerarquía en el costado diestro.

Lucas Noubi (6)

Tuvo trabajo y lo fue solventando. Se le adelantó Marc Aguado en el 1-1.

Bright Ede (6)

Salió de posición en algunos momentos y cometió errores, pero fue un valladar.

Giacomo Quagliata (5)

Estuvo más tímido que en otras ocasiones, pero es verdad que contaba con tareas defensivas.

Adrià Altimira (5)

Tras un verano con pocos minutos, se le vio más tímido de lo habitual en su juego.

Lorenzo Amatucci (7)

Soberbio pase en profundidad en el gol. Destacado.

Mario Soriano (6)

Le faltó la finura de otras ocasiones, pero fue el guía.

Jonathan Asp-Jensen (5)

Tímido en su estreno, aunque casi logra un gol de bandera.

Bil Nsongo (7)

Riazor está enamorado de él. Activo en la presión, un incordio para los defensas.

LOS CAMBIOS

Villares |5| Trabajador.

Zaka |6| Bullicioso en las jugadas de ataque y defensa.

Mella |5| Quiso sumar por banda.

Luismi |5| Actuó por dentro, tuvo el 2-1.

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Kevin |s.c.| Poco tiempo.