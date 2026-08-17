Día de colas en Riazor antes del Deportivo-Elche: por la camiseta naranja de protesta a la campaña de socios y en las taquillas

El Deportivo regresa a Primera División después de más de 3.000 días y lo hará un lunes con una previa que ha estado marcada por la campaña de abonados que ha generado diferencias entre el club coruñés y parte de los aficionados blanquiazules. Los seguidores se han visto haciendo cola en las taquillas de Riazor a primera hora de la tarde y desde las 17.00 horas en los alrededores del bar Oasis para hacerse con una de las camisetas naranjas con las que se protestará a partir de las 21.00 en el estadio por las condiciones de acceso a la grada de Marathón Inferior.

Largas colas para recoger las camisetas naranjas de protesta por la campaña de abonados / LOC

El Deportivo avisó el domingo de este lunes 17 de agosto que no abriría la Oficiona de Atención al Socio y Accionista de Riazor y que solo se atendería a partir de las 14.00 en las taquillas. El mensaje en la web pasó inadvertido para algunos seguidores que ya estaban antes de las 8.00 en la OAD. Finalmente, en cuanto abrieron las taquillas se formaron aglomeraciones que fueron reduciéndose con diversos picos de afluencia a medida que se acercaba el partido. No solo era el despacho de entradas sueltas, también había que completar gestiones de acceso a Marathón Inferior o el despacho de entradas por carnets físicos que aún no han llegado a los domicilios.

Colas en las taquillas de Riazor / LOC

Las colas eran más largas a partir de las 17.00 horas en torno a la cafetería Oasis, en los aledaños de Riazor, donde se despachaban las camisetas naranjas de protesta por la campaña de abonados del Deportivo y, ante todo, por las condiciones de acceso a Marathón Inferior. Cientos de deportivistas de diferentes perfiles copaban los soportales de uno de los edificios que está enfrente del estadio a la espera de hacerse con una de las prendas.

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La protesta

Una vez que la Federación de Peñas del Deportivo y el resto de colectivos de Marathón Inferior no llegaron a un acuerdo en la reunión que tuvieron hace dos semanas en Abegondo, los aficionados disconformes con las nuevas condiciones de acceso a esa grada que ha traído la nueva campaña de abonados, prosiguen con sus movilizaciones. Declararon una huelga de animación e invitaron a no acudir al Teresa Herrera, con lo que el aspecto de la grada fue desangelado, no así en el resto del estadio, donde se llegó casi 29.000 espectadores. El siguiente paso, revelado por la Federación en un comunicado, es empujar a todos los abonados y asistentes de esa grada de unas 4.000.000 personas de aforo a acudir con una camiseta naranja al partido en Riazor ante el Elche para "hacer una protesta visual e ineludible durante 90 minutos". Para quien no tenga una prenda de ese color, los colectivos venderán una a la entrada del estadio a cinco euros. El motivo para elegir el naranja es debido a que consideran que, con las medidas adoptadas, se trata a Marathón Inferior "como si fuese una prisión de máxima seguridad".