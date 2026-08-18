Fútbol | Deportivo
El Deportivo regresa a Primera con zarpazos, físico y reflejos felinos
Un golazo de Aubameyang, el poderío defensivo de Bright Ede, la visión de Amatucci y los paradones de Leo Román relucen en retorno del Deportivo a élite
Ocho años y 89 días o 3.011 páginas del calendario. Ese es el tiempo que tardó el Deportivo en lucir su escudo en un partido de Primera División. Intentó el equipo de Antonio Hidalgo presentarse ante Riazor con los tres puntos. Y los tuvo en sus manos gracias al buen hacer de buena parte de los novatos de la clase.
21 minutos, un envío preciso de Amatucci, un control con el exterior de la diestra y un tiro cruzado con la zurda. No necesitó nada más Pierre-Emerick Aubameyangpara batir a Dituro, estrenarse como goleador con el Dépor y poner a sus pies el estadio de Riazor. El gabonés cargó con la responsabilidad del gol, pero su socio no se quedó atrás. Bil Nsongo demostró tener espalda y piernas para Primera. Se desfondó en la presión y casi caza la pieza mayor en un despiste del meta del Elche.
El italiano y el polaco
Si el Deportivo palió los efectos del dominio ilicitano durante más de medio partido fue gracias a Lorenzo Amatucci en la sala de máquinas y a Bright Ede en la zaga. El florentino gobernó el partido en los pocos momentos de control blanquiazul y dio equilibrio. El polaco de 19 años, con un puñado de partidos en la máxima categoría de su país, ofreció un repertorio de acciones defensivas a campo abierto y cerca de su área. Le costó más con balón, pero se mostró implacable en sus quehaceres de zaguero. Leo Román, el comodín de los millones bajo palos, se encargó de salvar tres de los cuatro disparos de valor gol de los franjiverdes. Unas tablas eficaces para un Dépor que tiene que hacer callo en la élite.
- Amancio Ortega, fundador de Inditex, gana por primera vez más de 10.000 millones: 1,1 millones por hora
- Las excavaciones del Chuac de A Coruña retirarán más de 1,8 millones de toneladas utilizables: cimentarán la vía Ártabra y se usarán en rellenos del puerto exterior
- El primer día de cinco negocios de éxito en A Coruña: 'Teníamos la puerta abierta y no entraba nadie
- El Deportivo - Elche podrá verse gratis pero no por televisión convencional: te explicamos cómo
- Así llega el Elche, el rival del Deportivo: entre el vértigo y el riesgo de Anselmi
- Amancio Ortega acelera la rotación de su imperio: de casi no vender nada a desprenderse de activos en París, Seúl, Nueva York, España y Portugal
- El barrio de San Roque de A Coruña recupera sus fiestas después de 40 años: 'Me encantaría disfrutar de la celebración como lo hacía cuando era joven
- El Deportivo estrecha el cerco sin acelerar por el central zurdo: Brassier, Zézé, Jesus...