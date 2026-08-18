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El Deportivo sorteará 320 entradas visitantes para el partido ante el Málaga entre las solicitudes recibidas

La asignación será retransmitida en el canal de Youtube

Afición deportivista en Zorrilla en el último desplazamiento de la pasada temporada

Afición deportivista en Zorrilla en el último desplazamiento de la pasada temporada / Fernando Fernández

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RAC

A Coruña

El deportivismo vivirá el próximo lunes 24 su primer desplazamiento tras su regreso a LaLiga EA Sports con un partido en La Rosaleda ante el Málaga. El encuentro será a las 21.30 horas.

Para este partido el Deportivo pondrá a disposición de su afición un total de 344 entradas a un precio de 30 euros que se asignarán mediante un sorteo entre todas las solicitudes realizadas por personas abonadas de la entidad. De esas 344 el club se reserva 24 para compromisos contractuales y comerciales, por lo que se pondrán a disposición de la afición 320. Como novedad, el sorteo será retransmitido en el canal de Youtube del club.

El plazo para hacer la solicitud o pre-reserva será entre el martes 18 y el miércoles 19 de agosto a las 17.00 horas a través de la web del club. Cada persona agraciada en el sorteo podrá adquirir un máximo de dos entradas.

Una vez que se asignen las entradas, las personas a las que le toquen podrán formalizar la compra el jueves hasta las 19.00 horas y, de no venderse todas, se ofrecerán a personas en lista de espera.

Se entregarán en el día

Sin embargo, los aficionados no recibirán las entradas hasta poco antes de entrar al campo. El club explica que otra novedad en la gestión de las entradas es que se entregarán físicamente en la ciudad en la que se dispute el encuentro el mismo día del partido en un lugar del que se informará previamente.

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Para la entrega será necesario identificarse, puesto que serán nominativas y solo se entregarán en mano al abonado al que se le asignaran.

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