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La Federación de Peñas niega los insultos a los jugadores que denuncia el Deportivo y "tiende la mano a la solución"

La organización firma un comunicado en el que piden sentarse en "una mesa de diálogo" para buscar "una solución real al conflicto de Marathón Inferior" y censuran lo que consideran un "atropello" a la afición

Los jugadores del Dépor y, de fondo, la grada de Marathón Inferior

Los jugadores del Dépor y, de fondo, la grada de Marathón Inferior / Carlos Pardellas

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Xane Silveira

Xane Silveira

A Coruña

La Federación de Peñas emitió un comunicado en respuesta a la denuncia del Deportivo, que asegura "insultos presiones" a sus jugadores para tomar parte en el conflicto social derivado de las condiciones específicas en los abonos de Marathón Inferior. En respuesta al texto de la entidad blanquiazul, afirman que "no existen los mencionados insultos" y piden a la directiva sentarse a dialogar: "Tendemos una vez más la mano a Massimo Benassi [consejero delegado] para que se siente en una mesa de diálogo y podamos buscar una solución real al conflicto de Marathón Inferior".

El comunicado, firmado también por Riazor Blues y Old Faces, critica la censura vivida el lunes en Riazor, al no permitir preguntas en las ruedas de prensa de Antonio Hidalgo y Ximo Navarro sobre el conflicto social que atraviesa el club.

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"Lanzamos este mensaje desde la profunda preocupación por los atropellos y la falta de sentido común en estas últimas semanas y días, que representan una vergüenza para la imagen, historia y valores del club", reza el texto, en el que la Federación de Peñas y los colectivos que firman el mismo lamentan que "la directiva se aísla y huye de la realidad del Deportivismo".

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