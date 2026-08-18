Deportivo
José Vicente Fernández no continuará en el consejo de administración del Deportivo
El club no especifica las causas de su baja
José Vicente Fernández Rodríguez no continuará en el consejo de administración del Deportivo, tal y como viene publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) este martes. En la cúpula de la entidad continúan Juan Carlos Escotet al frente, Michelle Clemente como vicepresidenta, Massimo Benassi como consejero delegado y Carlos Ballesta, Benito Couceiro y Marta Fernández Currás como consejeras. En el caso de Fernández Rodríguez, con una trayectoria desarrollada íntegramente en el deporte y pasado como entrenador y preparador del Básquet Coruña, era consejero del club desde el 17 de julio de 2023.
Esta mañana, en los datos publicados por el BORME, aparece su baja, sin especificar si se trata de un cese o una dimisión, algo que fue preguntado por este diario y la entidad blanquiazul no respondió.
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