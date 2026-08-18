Una marea naranja invade Riazor en el Deportivo-Elche para pedir una "solución" para Marathón Inferior

Riazor, A Coruña y el deportivismo cambiaron por un día el blanquiazul por el naranja. No eran todos, pero el impacto visual era innegable, especialmente destacable en Marathón Inferior, la grada afectada por las medidas de acceso recogidas en la campaña de socios y que son el origen de las diferencias entre el club coruñés y parte de su afición. Y no fue en una velada cualquiera, fue en la del retorno del Deportivo a Primera División, después de ocho años, de cuatro entre Segunda B y Primera RFEF.

La Federación de Peñas del Deportivo y los colectivos de la antigua General convocaron al deportivismo a la citada protesta visual, que invitaba a acudir al duelo con una camiseta naranja. Pero también era sonora, porque se mantenía la huelga de animación durante todo el encuentro desde Marathón (muy notoria tras el 1-1) y se circunscribían los cánticos de protesta a los minutos que van del 40 al 45, en los últimos compases de la primera parte.

Aficionados del Dépor de naranja antes del duelo ante el Elche. / CARLOS PARDELLAS

Desde primera hora de la tarde

Pero antes de que el fondo y Riazor se expresasen, el calado de la protesta se notó ya desde las primeras horas de la mañana, más en los compases previos al partido. A las 17.00 horas en los exteriores de la cafetería Oasis en Riazor, la Federación de Peñas comenzó a vender las prendas naranjas a los que no las trajesen de casa. Las colas eran patentes, más visibles a esas horas que en las taquillas de Riazor, que solo se abrieron por la tarde para las gestiones, tal y como había apuntado el propio club el domingo.

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El naranja compitió con el blanquiazul y, al filo del descanso, ya en el partido, desde el fondo desempolvaron las gargantas y reclamaron una «solución para Marathón Inferior».