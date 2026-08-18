Así fue el primer gol de Aubameyang con el Deportivo: control de fantasía y definición de élite

21 minutos tardó Pierre-Emerick Aubameyang en poner en pie a Riazor. El delantero gabonés ha sido la gran apuesta del mercado de fichajes del Deportivo en su regreso a Primera División ocho años después. las expectativas eran altas, y en su estreno demostró que, pese a sus 37 años, sigue siendo un jugador formidable de una calidad superior. En un ataque sin peligro aparente, el italiano Lorenzo Amatucci conectó un pase delicioso por encima de toda la defensa para que el exjugador del Barça, Arsenal o Dortmund hiciese magia. "El fenómeno que hace goles en todos los equipos que pasa", comentó su excompañero Felipe Melo en redes sociales, un fan más del club coruñés que "espera" una camiseta de su amigo.

Aubameyang golpeó y Riazor se puso en pie. Dos toques: un control magistral en carrera y una definición de élite para batir a Matías Dituro, quien no pudo hacer nada después de haber dejado una gran parada a Bil Nsongo minutos antes.

El tanto llegó después de que Leo Román salvase al Dépor en una de las grandes paradas que dejó el portero ibicenco. Era prácticamente la primera que tocaba el gabonés, quien mostró su punta de velocidad y trabajó sin balón en defensa como uno más. El veterano ariete fue uno más en las labores defensivas del equipo de Antonio Hidalgo y, aunque no tuvo muchas ocasiones, no las necesita para impactar en el juego.

El golazo de Aubameyang con el Deportivo

El primer tanto de Auba con el Dépor recuerda a muchos de los que ha marcado a lo largo de su carrera. Un sprint corto y veloz, un desmarque imparable que Sangaré y Affengruber solo pudieron seguir con la vista. Ambos zagueros intentaron acortar distancias, pero el gabonés no dio oportunidad. Controló en carrera con la diestra y cruzó el golpeo con la izquierda, raso, a donde no pudo llegar el argentino Dituro.

Las palabras de Aubameyang tras su gol

Más constructivo que contento. Así se mostró Pierre-Emerick Aubameyang tras el estreno del Deportivo en liga ante el Elche. «Tenemos que acostumbrarnos, la liga no es fácil. Jugamos bien, pero nos faltaron piernas al final. Esto nos va a servir para el futuro», reflexionó ante los micrófonos de Dazn.

El gabonés repasó su primer gol en Riazor, una obra de arte a pase de Amatucci que sirvió para abrir la lata y establecer el 1-0 provisional en el minuto 21. «Si haces un buen control, es más fácil hacer gol», indicó el delantero blanquiazul al terminar su primera gran noche en Riazor.

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El ariete de 37 años se mostró muy contento por el recibimiento de A Coruña y el Deportivo desde su llegada este verano. «La gente es muy buena conmigo desde que llegué», añadió.