De Román a Aubameyang: Hidalgo define la primera columna del Deportivo en Primera

El fútbol se gana en las áreas y el Deportivo ha apostado por dos jugadores diferenciales para cada una. Leo Román y Aubameyang, inicio y final. Antonio Hidalgo, con las sorpresas de Asp Jensen y Altimira en el once, presentó las credenciales del nuevo equipo que competirá en Primera División. Verde, todavía. A la espera de varias piezas clave y algún fichaje que termine de apuntalar el elenco tras un verano marcado por una fuerte apuesta económica. Precisamente, tres de sus fichajes brillaron en el día del estreno, con atención también para Lorenzo Amatucci, quien tomó la batuta y puso el ritmo a los mejores tramos de juego. Llegó el fuego real.

Leo Román, ovación a la primera

El cancerbero ibicenco dejó tres paradas salvadoras. Una carta de presentación a la altura de lo que es: un portero diferencial en la categoría. Había varios nombres en el mercado y el Dépor se llevó al más jugoso. Colocación, juego de pies, reflejos y habilidad para palmear y dirigir el esférico fuera. También para asaltar a los rematadores con su cuerpo. Primero fue a Ali Houary a los diez minutos de juego; después, a Fer Niño en una salida veloz para frenar el mano a mano, a lo que acompañó una intervención felina a Gonzalo Villar. El gol fue consecuencia en un remate mal defendido. Con los pies, además, protagonizó numerosos envíos en largo hacia Bil Nsongo y Aubameyang. Su desplazamiento es otra arma más para la salida de balón.

Leo Román salva una ocasión en la primera parte / PARDELLAS

Aubameyang, un disparo para la galería

21 minutos tardó Pierre-Emerick Aubameyang en poner en pie a Riazor. El delantero gabonés ha sido la gran apuesta del mercado de fichajes del Deportivo en su regreso a Primera División ocho años después. Las expectativas eran altas, y en su estreno demostró que, pese a sus 37 años, sigue siendo un jugador formidable de una calidad superior. En un ataque sin peligro aparente, el italiano Lorenzo Amatucci conectó un pase delicioso por encima de toda la defensa para que el exjugador del Barça, Arsenal o Dortmund hiciese magia. "El fenómeno que hace goles en todos los equipos que pasa", comentó su amigo y exfutbolista internacional Felipe Melo en redes sociales, un fan más del club coruñés que "espera" una camiseta del 7.

Amatucci, el orden y el talento

El nuevo Deportivo aspira a salvarse, primero, gracias a su calidad individual en ambas áreas. A un lado, un gran portero; al otro, un excelente delantero. Es cuestión, ahora, de que Antonio Hidalgo conjugue el resto, desde la defensa de área protagonizada por su línea de zagueros hasta los metros finales, donde muchas veces el equipo se apagó o no encontró las conexiones necesarias. Le faltaban mimbres, como Yeremay; y otros que no han llegado al arranque liguero en su máxima condición física.

Sin embargo, el juego, no siempre conexo, no siempre lineal, pasó sus mejores ratos a través de los pies de Lorenzo Amatucci. El italiano, que durante el verano se repartió responsabilidades junto a Mario Soriano, pasó apuros durante los primeros compases para ajustarse. El equipo estaba estirado, había demasiado espacio y los ilicitanos encontraban jugadores libres entre el doble pivote blanquiazul. Pero poco a poco el Dépor recuperó posesión y ahí brilló el toscano. Sirvió una asistencia soberbia, completó 54 de 62 pases, de los cuales más de la mitad (28/34) fueron en campo rival, y acertó todos sus desplazamientos largos (5/5). En un fútbol tan acotado, mirar a lo lejos vale doble, y esa capacidad para cambiar de orientación o atacar la profundidad vale oro para cualquier escuadra. El italiano, además recuperó cuatro balones. A falta de Yeremay y carburar junto a Mario, pone otra piedra más para la columna vertebral futura.

Lorenzo Amatucci esquiva una entrada de Affengruber. / Carlos Pardellas

Noubi y Ede, talento para crecer

Antonio Hidalgo apostó por un 4-4-2 en el que la pareja de centrales volvió a ser la formada por Bright Ede y Lucas Noubi. 19 y 21 años respectivamente. Polaco y belga se entienden desde el primer día. De hecho, el diestro hizo de guía en los primeros pasos del zurdo en A Coruña. El Dépor tiene presente y, sobre todo, futuro. Durante muchos momentos del encuentro, cuando el equipo pudo situarse en un bloque alto, bien presionando o bien esperando, ambos sacaron a relucir sus excelentes habilidades para defender hacia adelante y al espacio. Fer Niño, minimizado, sintió la superioridad física de ambos defensores.

Los problemas del Dépor en defensa, no obstante, aumentan cuando el equipo entra en área propia. Sucedió en pretemporada y se repitió en la jornada inaugural. Los balones aéreos, el balón parado, y los primeros metros son todavía una debilidad para el equipo. El tanto fue una desatención importante de Lucas Noubi, quien, en la acción, está descolocado y deja libre a Marc Aguado, cabeceador sorpresa hasta para sus propios compañeros. La exuberancia a campo abierto se transforma en alguna que otra duda que la experiencia, los minutos y el trabajo diario irán corrigiendo en dos defensores con un futuro espléndido. El mercado, además, deberá servir para apuntalar la zona.

Bright Ede, ante Fer Niño / Carlos Pardellas

La unidad B

El Deportivo se fue quedando sin fuerzas poco a poco e Hidalgo recurrió al banquillo en busca de soluciones. Diego Villares, Luismi Cruz, David Mella, Zakaria Eddahchouri y, para los últimos minutos, Kevin Sánchez. El curso pasado estuvo marcado por los goles in extremis, los resultados ajustados y la aportación de la unidad B. Con jugadores todavía lejos de su 100%, como Angeliño Tasende, que no pudo debutar; y también la baja de Yeremay, que cambia diametralmente las posibilidades del equipo, la rotación se vio afectada y las sustituciones no tuvieron el impacto deseado.

Noticias relacionadas

Será importante en una competición tan igualada que los jugadores que salten desde el banquillo puedan volver a sumar puntos. El ascenso a Primera División hubiese sido imposible sin ellos e Hidalgo sabe que necesitará a cada uno de sus hombres para la permanencia.