Ximo Navarro: "Vamos a defender a muerte seguir muchos años en Primera"

El Deportivo empató ante el Elche en su estreno en la máxima categoría nacional. Un punto agridulce después de haberse puesto por delante gracias a un golazo de Aubameyang. "Sumar va a ser importante siempre. Hemos tenido un rival muy bueno con balón en frente. Recibir un gol a balón parado fastidia un poco", expresó Ximo Navarro tras el encuentro.

"Es el primer partido de Liga, el Elche no sé cómo estará. Son un equipo que tiene mucho balón por dentro, lo sabíamos que nos harían sufrir en ese aspecto. Estamos empezando. En algún momento han faltado un poco de piernas, pero estaremos mejor a medida que pasen los partidos", comentó Ximo tras un partido en el que ambos equipos llegaron con el tanque vacío a los minutos finales.

Navarro es uno de los pocos jugadores que ya tenían experiencia en la categoría. "Han sido muchos años sin jugar", comentó, también para el Dépor, "quizá demasiado" para lo que es la entidad. "Ahora estamos aquí, vamos a defender a muerte por seguir muchos años y vamos a por ello", añadió.

Ximo Navarro, al igual que Antonio Hidalgo, no pudo responder preguntas sobre el momento social que atraviesa el Deportivo y la notoria protesta por las condiciones específicas de la grada de Marathon Inferior.

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Sobre el encuentro, añadió que les hubiese "gustado sumar de tres", y que será importante "hacerlo en casa" para el futuro: "Tenemos que hacernos muy fuertes en esta categoría. Los rivales son de mucha calidad, más que la temporada pasada. Un punto siempre va a ser importante".