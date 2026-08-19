El Bochum busca la cesión de Charlie Patiño, sin hueco en el Deportivo

Charlie Patiño fue uno de los descartes del Dépor el pasado lunes y es uno de los futbolistas a los que el club quiere dar salida antes del cierre del mercado de fichajes. El inglés no entra en los planes en Primera División, y se le busca una cesión para que pueda tener minutos y crecer. En las últimas horas, el VFL Bochum ha realizado una oferta para hacerse con sus servicios a préstamo, tal y como ha adelantado el periodista Matteo Moretto y ha podido confirmar este diario. Los alemanes militan en la segunda categoría nacional y han sumado tres puntos en las primeras dos jornadas.

La 2. Bundesliga podría ser el destino para que Charlie Patiño continúe su carrera tras dos años sin acierto en el Deportivo. El londinense, de abuelos gallegos, fue uno de los nombres del verano de 2024, pero su etapa en A Coruña no ha sido lo que las expectativas dictaban cuando firmó por el Dépor. Este verano el club firmó a Lorenzo Amatucci y a TEun Gijselhart, además de Riki Rodríguez, quien se incorporó en enero. Una apuesta clara por reformar una medular en la que no tiene espacio.

Este verano apenas ha contado para Antonio Hidalgo en pretemporada y sus participaciones fueron descendiendo a medida que se acercaba el estreno en LaLiga. Al igual que José Ángel Jurado, Eric Puerto o Dani Barcia, están en la rampa de salida, en situaciones distintas, pero ninguno fue convocado este lunes para el partido ante el Elche.

Charlie Patiño, en pretemporada / RCD

Oferta de cesión por Charlie Patiño

Charlie Patiño ha sonado para distintos escenarios, principalmente en el extranjero. El VFL Bochum ha presentado una oferta por el zurdo, quien cumplirá 23 años en octubre. Nacido en Watford, y criado en la cantera del Arsenal, la segunda alemana podría ser su destino este curso. Tiene dos años más de contrato, hasta 2028.

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El londinense ha disputado 35 partidos en dos temporadas en Segunda División, y añade a su currículum otros 67 encuentros en Championship, divididos entre el Swansea City y el Blackpool FC. En la 25/26, tuvo un poco más de peso en la rotación, y jugó un total de 28 duelos de LaLiga Hypermotion y tres de la Copa del Rey. En total, 986 minutos y solo cinco titularidades en liga.