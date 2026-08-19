El deportivismo, entre la ilusión de Primera y la preocupación por la brecha social: "Tendría que ser una fiesta"

Más de 3.000 días después, el Deportivo regresó a Primera División entre la expectación por ver a los nuevos fichajes y las dudas acrecentadas por una evidente tensión social que se tradujo en una huelga de animación en Marathón Inferior y una protesta visual a través del color naranja. El día acompañó en una previa multitudinaria, en la que el ambiente festivo asemejó más al de un encuentro amistoso que al de un partido oficial. Con el pitido inicial, la sensación de extrañeza y desconcierto fue a más. Por delante aguarda una temporada larga en la que a los blanquiazules les tocará sufrir. "El objetivo es aguantar la categoría y ya es bastante. A ver si seguimos en Primera", explicó Flori Represas, un seguidor que acudía con su hijo, quien también se estrenaba en la máxima categoría nacional. Los más jóvenes solo tienen recuerdos de barro tras casi una década fuera del lugar al que pertenece el Dépor.

"Tenemos un mes de vacaciones y aprovechamos para ver el retorno después de ocho años. Esperemos que sea una temporada tranquila, aunque está el problema social", explica José Manuel Noya, quien acude desde Valencia junto a su hijo Fran. El pequeño espera "no sufrir mucho" y pone muchas de sus esperanzas en Teun Gijselhart. Su padre, como la mayoría de seguidores, tiene fe en "Auba", el más reclamado en la previa. Su deseo para la campaña es evitar "un final como el del Camp Nou". El Dépor juega la última jornada en el Santiago Bernabéu, así que si la salvación llega "en la jornada 37 o antes, mejor".

"Va a ser una ruleta rusa. En Primera puede pasar de todo, podemos ir hacia arriba, después caer... el año pasado le pasó al Espanyol. En LaLiga puede pasar cualquier cosa", expresa en la previa del encuentro Daniel Gago, un hincha con ganas de ver a "Asp Jensen y a David Mella".

Aubameyang aplaude a la grada de Riazor / CARLOS PARDELLAS

La larga espera por ver al Deportivo en Primera

Han sido ocho años muy largos para el Deportivo y su gente. Un tiempo en el que han sucedido infinidad de historias que han hecho que la masa social haya regresado incluso más fuerte del peor momento histórico de la entidad. "Un orgullo acompañar al club" en este tiempo, que reza una de las pancartas que se hizo más famosa durante los tiempos de Primera Federación. Carlos y Jacobo son dos amigos que acuden juntos al estadio. Para el primero, están ante una "temporada ilusionante" que queda "un poco manchada por lo que está pasando". Hay "ilusión, pero un poco decaída" después de ocho años que se hicieron "largos".

Es la sensación más repetida en los aledaños de Riazor. El enfado social se trasladó, en particular, a partir del minuto 40, con cánticos para solicitar una solución que resuelva el conflicto generado en Marathón Inferior por las condiciones específicas de la grada. Aunque, durante el estreno en LaLiga, hubo más: desde largas colas para acceder en Pabellón a problemas con los asientos o una cámara colocada que tapó durante le primer tiempo visibilidad en Preferencia Superior.

"Tengo una buena expectativa con la temporada, lo único que me preocupa es la división con la afición. No es lógico lo que está pasando", expresa Manuel Méndez, quien apuesta por Aubameyang como nombre estrella, además de los talentos jóvenes, destacando "mucho a Mella". A su lado, Andrés Díaz, considera que el día "tendría que ser una fiesta, un ambiente de vuelta a Primera, pero parece lo contrario". Se distingue "a simple vista". No obstante, la ilusión la pone "el mismo fichaje", que no es otro que "Aubameyang".

Noticias relacionadas

Algunos aficionados, como Moisés Otero, va más allá: "Mitad de tabla puede ser un buen resultado". A su lado, Santiago Caride cree que hay que "tener todo bastante medido" y ver "cómo responde el equipo en Primera".