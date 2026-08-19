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El Deportivo se une a los precios unificados de Primera RFEF para las gradas visitantes

Los rivales del Fabril tendrán un precio máximo de 15 euros por entrada

Los jugadores del Fabril, durante un amistoso este verano

Los jugadores del Fabril, durante un amistoso este verano / RCD

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RAC

A Coruña

El Deportivo se une al acuerdo tomado por más de una veintena de equipos de Primera Federación fijar un precio máximo de 15 euros en las entradas visitantes y así fomentar los desplazamientos. Solo la SD Ponferradina se ha quedado al margen de un coste unitario pactado por los otros 19 equipos que componen el grupo I de Primera Federación. El Fabril participará en una competición que arrancará el sábado 29 de agosto a las 19.15, con visita al Estadio Romano de Mérida, en el estreno del filial en la competición.

El Fabril, campeón la temporada pasada del Grupo II, peleará este curso por la salvación en la categoría de bronce. Hace solo tres años, era el primer equipo blanquiazul el que competía en Primera Federación. Coincidirá con la UD Ourense, CD Lugo, Racing de Ferrol y Pontevedra, entre los equipos gallegos.

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Los clubes que se han adherido al acuerdo son los siguientes hasta la fecha: Athletic Club, Real Avilés, Real Unión Club, Racing Club Ferrol, Barakaldo CF, Cultural y Deportiva Leonesa, UD Ourense, AD Mérida, Unionistas de Salamanca CF, UD Logroñés, Pontevedra CF, CD Extremadura, Zamora CF, CD Lugo, Arenas Club de Getxo, CP Cacereño, CD Coria y CD Mirandés.

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