Quién es Acun Ilicali, el presidente del Hull City que quiere fichar a Yeremay del Deportivo: de la bancarrota a dueño en la Premier League

Nunca antes se había pronunciado tanto el nombre de "Hull" en A Coruña como este verano. El club inglés, localizado en Kingston upon Hull (Yorkshire), está interesado en hacerse con el fichaje de Yeremay Hernández. La intención por llevarse a la estrella blanquiazul es clara. El canario entrenó esta mañana en Abegondo horas después de que Acun Ilicali, dueño de la entidad, concediese una entrevista a la BBC en la que dijo que el canario había volado el miércoles a la ciudad de los tigers. El empresario y productor televisivo es ahora una de las nuevas figuras en la Premier League, después de que su club alcanzase el ascenso en la promoción disputada en mayo en Wembley (venció 1-0 al Middlesbrough en la final). Nacido en Edirne (Turquía) en 1969, hizo fama y fortuna a través de la televisión, convirtiéndose en una de las personas más populares del país. En 2022 completó la compra del Hull City por 30 millones de Libras, con el club en Championship, el segundo nivel del país, y en una situación social crítica entre la afición y la anterior propiedad. Es su segunda aventura en el mundo del fútbol tras un breve paso por el Fortuna Sittard de Países Bajos.

Acun Ilicali ha irrumpido con fuerza entre los nuevos magnates de la Premier League. Su perfil es muy distinto a los grandes dueños y fondos de inversión que gobiernan el fútbol inglés, y que poco a poco se han instalado en la máxima categoría nacional. Su vida dio un giro radical cuando perdió a sus padres en un accidente de tráfico. Se salvaron él y su hija, quien permaneció hospitalizada tres meses. En un reportaje de la BBC en el que cuenta su historia, desvela que entonces su vida "se derrumbó" y poco a poco gastó todo lo que tenía. Con 21 años emprendió un negocio, pero lo "perdió todo" porque "la moneda se devaluó drásticamente en Turquía". En la televisión encontró su lugar ideal.

Acun Ilicali, dueño del Hull City / Hull City

Fama y fortuna gracias a la televisión

La suerte le sonrió tiempo después, cuando entró a trabajar como reportero en un canal de su país, Show TV. Su éxito se expandió con programas de viajes y creció notablemente su popularidad, hasta que en 2004 fundó su propia productora de televisión, Acun Medya. Fue la gallina de los huevos de oro, y ahí adquirió los derechos de varios programas de gran éxito nacional, como Masterchef o Got Talent, donde también fue jurado.

Su pasión siempre fue el fútbol. Llegó a ser propietario del Fortuna Sittard, equipo de la Eredivisie, y pronto punto sus ojos en el fútbol inglés. La Championship, un destino más realista. Algunas opciones eran "el Derby County, el Cardiff o el Swansea. Y el Hull City era otra", explicó para la BBC.

En enero de 2022, por 30 millones de libras (unos 36 millones de euros), adquirió al Hull City, un equipo que llevaba años zozobrando en el segundo escalón del fútbol inglés, incluso coqueteando con bajar a la League One, la tercera categoría. Después de una salvación agónica lograda en 2025 por diferencia de goles, un año después el Hull acudió a Wembley tas haber acabado en sexta posición. Venció al Millwall en semifinales y, en la final, derrotó por la mínima al Middlesbrough. De golpe, en la Premier League. "De niño no tenía dinero para comprarme camisetas de fútbol, y ahora soy el dueño de un club de la Premier League", expresó para el medio inglés.

Acun Ilicaly, junto a un joven seguidor del Hull / Hull City

Casi 100 millones invertidos tras el ascenso

El salto a la Premier League es gigante para todos los clubes que acuden de segunda. También, el empujón económico gracias a los derechos por televisión. El Hull City ha seguido el ejemplo de clubes como el Sunderland, invirtiendo una cantidad que se acerca ya a los 100 millones y seguirá subiendo. Entre las principales transferencias realizadas por los tigers este verano, destacan Nobel Mendy, del Rayo Vallecano, por unos 25 millones de euros; el griego Konstantinos Tzolakis, del Olympiacos, por 23 millones de euros; Lucas Herrington, del Colorado Rapids, por 15; o Jens Hjerto-Dahl, del Bodo/Glimt, por 10 millones. También han fichado a jugadores Joe Gelhardt, del Leeds (7.6 M); Lucas Gourna-Douath, del Salzburg (4M), Jack Butland, del Rangers (3.6M), Elliot Stroud, del Mjälby sueco, Matt Target, libre del Newcastle, e Hidemasa Morita, del Sporting.

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Según distintos medios nacionales, espera hacer más contrataciones, y está cerca de llevarse a Pablo García, del Real Betis, de quien afirmó estar hecho "al 90%" en la misma entrevista que en la que habló de Yeremay.