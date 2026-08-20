Dépor Abanca
Ainoa Gómez y Marisa García jugarán el Mundial sub 20 con España
Se perderán las primeras jornadas al inicio de competición al ir convocada al Mundial sub 20
21 futbolistas han pasado el corte final para disputar la Copa Mundial Femenina sub20 en Polonia, entre las que estarán Marisa García y Ainoa Gómez. El combinado nacional se concentrará el próximo jueves 27 de agosto. De llegar hasta el final, se perderá un mes completo de Liga F, que arrancará para el Dépor Abanca el sábado 29.
La España de David Aznar ha sido encuadrada en el Grupo F, junto a Nigeira, Nueva Caledonia y China. El primer encuentro será el día 7 de septiembre, a las 18.00, ante Nigeria en el Arena Sosnowiec. En la misma ciudad se enfrentará tres días después, el 10 de septiembre, ante Nueva Caledonia (15.00), y el día 13 ante China (de nuevo a las 15.00).
La Selección se desplazará a Polonia el próximo domingo, 30 de agosto, y se trasladará hasta la localidad de Katowice, donde permanecerá instalada durante la primera fase del campeonato. Además, el 31 de agosto disputarán un amistoso previo al debut en el Mundial, frente a Canadá, a las 17.00.
Ainoa Gómez, presentada con el Dépor Abanca
Ainoa Gómez, una de las incorporaciones destacadas del verano en el Dépor Abanca (llega cedida procedente del Barcelona), fue presentada esta mañana en Abegondo. La catalana viene de ganar el europeo sub 19 y se une a un Dépor "con mucho talento y muy buen grupo".
"Vengo con mucha ilusión y ganas de estar aquí. De seguir creciendo aquí. Me considero una jugadora técnica, actúo cerca del área y también en la base o en el medio", explicó en Abegondo en su presentación. Ya trabaja a las órdenes de Alberto y puede actuar en prácticamente cualquier parcela del campo, tanto en la construcción como en los metros finales. "Puedo aportar mucho en muchas facetas", añadió.
Ainoa Gómez no se pone más objetivos que trabajar cada día en un equipo en el que destaca el "compromiso" que se ha encontrado en el día a día.
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